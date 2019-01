Half Marathon Firenze e Radio Toscana: partnership per la corsa del 7 aprile

Pillole radiofoniche, giochi a premi e interviste per avvicinarsi alla gara informati

La Half Marathon Firenze e Radio Toscana insieme per la classica corsa su strada di primavera organizzata da UISP. Una partnership che proporrà una serie di iniziative collegate al grande evento che si terrà domenica 7 aprile, quando migliaia di runners percorreranno le vie del centro storico della città gigliata fino a tagliare il traguardo in Piazza Santa Croce.

Da fine gennaio pillole radiofoniche, giochi a premi ed interviste risuoneranno sulle frequenze di Radio Toscana (FM 104.7 - 88.0), l’emittente più rappresentativa della regione, per raccontare la manifestazione e conoscere i protagonisti della kermesse. Un percorso di avvicinamento alla gara del 7 aprile quando in piazza all’interno del HMF Village allestito per l’occasione, ci sarà lo speaker Alessandro Masti a raccontare i momenti salienti della corsa e ad intervistare i partecipanti.

L’accordo con Radio Toscana si conferma uno strumento prezioso per diffondere il messaggio di questa 36^ edizione della corsa: MY RUN MY FUN! per ricordare a tutti che oltre al risultato agonistico, l’importante è divertirsi.