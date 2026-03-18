Guerra del Golfo: la crisi in Iran svuota le tasche dei toscani

Quella che tre settimane fa sembrava una crisi circoscritta nello scacchiere mediorientale è diventata un’onda d’urto che si riflette direttamente sulla quotidianità dei cittadini toscani. Il conflitto tra USA, Israele e Iran non è più solo una sequenza di titoli di geopolitica globale: è una realtà che bussa alla porta sotto forma di inflazione importata energetica.

La chiusura strategica dello Stretto di Hormuz il 28 febbraio ha ridisegnato i flussi mondiali, trasformando la Turchia nel nuovo hub per l'approvvigionamento europeo, mentre la comunità internazionale resta spaccata. Da un lato, l’Unione Europea, per bocca dell’Alta Rappresentante Kaja Kallas, insiste sulla via diplomatica; dall’altro, Donald Trump bolla il rifiuto della NATO di intervenire militarmente come un "errore molto sciocco". In questo clima di estrema incertezza, i dati del report IRPET e le denunce delle associazioni di categoria (Confcommercio, ANCE, Codacons) tracciano una mappa preoccupante di un’economia regionale sotto assedio.

L'impatto sui mercati è stato immediato. Il prezzo del petrolio greggio Brent ha sfondato i 103 dollari al barile, segnando un rincaro del 53% rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Per i consumatori toscani, questo si è tradotto in un gasolio che ha ormai consolidato il superamento della soglia dei 2 euro, attestandosi a una media nazionale di 2,076 euro al litro.

Le stime IRPET, basate su uno scenario di rincaro del 50% dei beni energetici importati, ipotizzavano inizialmente un aumento dell'inflazione dell'1%. Tuttavia, i monitoraggi dell'associazione Codici mostrano una spirale inflazionistica in accelerazione, con una previsione per marzo che oscilla tra l'1,5% e l'1,8%.

"Gli effetti della guerra sotto il piano umano, sociale, etico sono sotto gli occhi di tutti, ma anche sul piano economico il salasso è molto forte", ha dichiarato il Presidente della Regione Eugenio Giani. "È necessario chiedere al governo di ridurre le accise: non si possono mantenere i livelli attuali alla luce di questa situazione economica."

Il tessuto produttivo toscano, definito dall'assessore Leonardo Marras come un'"economia di trasformazione" fortemente esposta ai mercati esteri, sta affrontando uno shock che mette a rischio la tenuta del sistema. L'analisi IRPET stima che il 5% delle imprese regionali (circa 15.000 unità) rischi di vedere il proprio Margine Operativo Lordo scivolare in territorio negativo.

Questa crisi di redditività minaccia direttamente 117.000 lavoratori, con punte di criticità nei settori a maggiore intensità energetica:

Trasporto e Magazzinaggio : il comparto più colpito, con il 22,4% delle imprese e il 54,2% dei lavoratori a rischio.

: il comparto più colpito, con il e il a rischio. Alloggio e Ristorazione : oltre 14.000 posti di lavoro in bilico. Confcommercio Pisa segnala un "nuovo macigno" sui bilanci: un albergo medio si trova a pagare fino a 1.000 euro in più per il gas e 900 euro per l'elettricità ogni mese.

: oltre 14.000 posti di lavoro in bilico. segnala un "nuovo macigno" sui bilanci: un albergo medio si trova a pagare fino a e 900 euro per l'elettricità ogni mese. Manifattura energivora: settori come carta, vetro e chimica vedono i propri margini erosi dall'aumento del costo di combustibili e utenze.

Per le famiglie toscane, il conflitto si traduce in una spesa aggiuntiva media di 768 euro all'anno per mantenere inalterato il proprio paniere di consumo. Si tratta di un'incidenza media del 1,7% sul reddito familiare, ma il dato nasconde un profondo squilibrio sociale.

L'analisi per quintili di reddito (Tabella 3 IRPET) rivela il carattere fortemente regressivo di questa crisi:

1° Quinto (le famiglie più povere) : l'impatto sul reddito è del 2,5% .

: l'impatto sul reddito è del . 5° Quinto (le famiglie più abbienti): l'impatto si ferma all'1,4%.

Questa sproporzione non è solo un dato economico, ma una sfida diretta alla coesione sociale della regione, colpendo duramente chi ha meno strumenti per assorbire l'aumento dei costi dei beni essenziali.

L'allarme lanciato da ANCE Arezzo descrive un settore edile in stato di paralisi tecnica. I rincari dei materiali hanno raggiunto livelli senza precedenti: il bitume è salito del 60%, il gasolio del 40%, e alcuni prodotti segnano picchi del +150%. La volatilità è tale che i fornitori arrivano a quotare i prezzi più volte nell'arco della stessa giornata.

Questa dinamica mette sotto scacco il PNRR. Le imprese si trovano a eseguire lavori con prezzi di appalto definiti anni fa, ormai totalmente insostenibili.

"Auspichiamo l’adozione di uno strumento per sterilizzare l’aumento del gettito fiscale derivante dall’incremento dei prezzi di tutti i materiali da costruzione" avverte Gian Giacomo Gellini, Presidente di ANCE Arezzo, paventando il rischio di un fermo totale nell'esecuzione dei lavori pubblici.

Non tutta l'inflazione sembra derivare direttamente dai costi energetici. Il Codacons ha depositato un esposto presso tutte le Procure della Toscana ipotizzando i reati di rialzo fraudolento dei prezzi e manovre speculative su merci. Le anomalie segnalate includono balzi dei listini difficilmente giustificabili solo con il caro-petrolio:

Ferro e Alluminio : aumenti del 20% .

: aumenti del . Rame : un'impennata che sfiora il 40% .

: un'impennata che sfiora il . Materie plastiche (per imballaggi alimentari): rincari fino al 30% (250 dollari in più a tonnellata).

(per imballaggi alimentari): rincari fino al (250 dollari in più a tonnellata). Calcestruzzo: +10%.

L'indagine dovrà accertare se, all'interno della filiera, ci sia chi sta approfittando della crisi geopolitica per gonfiare artatamente i prezzi a danno dei consumatori e delle imprese.

L'economia toscana sta vivendo una trasformazione forzata. I dati IRPET e le grida d'aiuto del mondo produttivo confermano che la dipendenza dai combustibili fossili e dalle instabilità del Golfo non è più sostenibile.

La soluzione indicata dalla Regione punta su un'accelerazione decisa verso l'autosufficienza. Il piano è ambizioso: potenziare geotermico, eolico e fotovoltaico per passare dall'attuale 51% a una copertura del 66% del fabbisogno energetico regionale tramite fonti rinnovabili entro il 2030.