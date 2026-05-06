Protocollo d’intesa per prevenire e contrastare i crimini informatici

Il Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana, Eva Claudia Cosentino e il Presidente della Plures S.p.A., Lorenzo Perra, hanno siglato il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici a tutela dei sistemi informativi tramite l'adozione condivisa di procedure di intervento, lo scambio di informazioni utili e la programmazione di incontri formativi.

Plures S.p.A., soggetto industriale pubblico, interamente partecipato dai Comuni, è una multiutility dei servizi pubblici locali nata in Toscana, attiva nei settori ambiente, energia e ciclo idrico, gestisce dati ritenuti “critici”, di cruciale importanza per diverse attività di cui è competente: in una visione generale i sistemi informativi di interesse pubblico, quali quelli di Plures S.p.A. sono, devono essere gestiti in sicurezza al fine di prevenire la possibilità di attacchi informatici, di qualsiasi matrice.

Il Protocollo rappresenta un modello di cooperazione ispirato al principio di sicurezza partecipata, nell'intento di arginare le possibili interruzioni dei servizi di pubblica utilità, l’indebita sottrazione di informazioni e, in via sinergica ed efficiente, assicurare le risorse del “sistema paese” a vantaggio dell’intera collettività, contribuendo in tal modo anche al contenimento dei costi operativi derivanti da interruzioni dei servizi erogati attraverso i sistemi informativi e di telecomunicazioni.

Del resto, nel delicato settore della protezione della sicurezza cibernetica, la rapidità e l’aggiornamento del flusso informativo costituisce uno strumento insostituibile per la realizzazione di efficaci strategie di prevenzione e di repressione, a fronte di sempre più sofisticate e mutevoli dinamiche di attacco.

La Polizia Postale svolge già da tempo, in via esclusiva, tramite il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC) a livello nazionale e attraverso i Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica regionali a livello territoriale, una significativa attività di prevenzione e repressione dei crimini informatici, di matrice comune, organizzata o terroristica, che abbiano per obiettivo le infrastrutture informatizzate di natura critica e di rilevanza nazionale. Avvalendosi di tecnologie di elevato livello e personale altamente qualificato, specializzato nel contrasto al cyber crime, la Polizia Postale mette la concreta esperienza a tutela di infrastrutture critiche, enti, aziende, piccole e medie imprese, che gestiscono dati sensibili, al fine di prevenirne la sottrazione a seguito di attacchi cibernetici.

Il documento è stato firmato alla presenza del Questore della Provincia di Firenze, Fausto Lamparelli, che ha così commentato l’iniziativa: “Il protocollo siglato oggi tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Toscana e Plures S.p.a. conferma il consolidato impegno della Polizia di Stato nella tutela dei sistemi informativi di interesse pubblico. Un nuovo esempio di sicurezza partecipata nel contrasto al cybercrime attraverso l’adozione condivisa di procedure di intervento e lo scambio di informazioni utili.”

Aggiunge Eva Claudia Cosentino: “Nel contesto di una rapida evoluzione delle minacce digitali, tutelare la sicurezza cibernetica di enti e aziende che offrono servizi essenziali, come quello dell’energia, dell’acqua e dell’ambiente, è imprescindibile. Lo scopo è di mitigare eventuali eventi informatici, proteggere informazioni sensibili e salvaguardare la continuità dell’erogazione dei servizi, prevedendo la possibilità di un intervento immediato in caso di attacchi cibernetici. Il Protocollo siglato con Plures S.p.A. rientra, quindi, nella “mission” della Polizia Postale di innalzare il livello dei sistemi di sicurezza delle Aziende pubbliche e private e potenziare lo scambio informativo utile all’individuazione, in via preventiva, di eventuali criticità e all’attivazione veloce di soluzioni adeguate.”

Il Presidente di Plures Lorenzo Perra ha sottolineato l’importanza di un’attività coordinata: "L'attenzione di Plures per la sicurezza informatica e digitale è sempre più alta, nella consapevolezza delle sfide che la digitalizzazione ci pone nella tutela dei dati trattati e dei servizi erogati. Notevole è l'attività di prevenzione e di formazione per la sicurezza informatica anche tra i dipendenti. La firma di questo Protocollo ci permette di mettere in atto una stretta collaborazione con la Polizia postale e il Centro operativo per la Sicurezza cibernetica per potenziare la capacità di prevenzione e intervento in caso di crimini informatici, grazie al supporto di personale altamente qualificato e costantemente aggiornato".