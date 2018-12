Guardia Medica: servizio garantito durante le festività

L’Azienda: “non sarà fatto mancare l’importante servizio ai cittadini”

L’Azienda rassicura i cittadini che gli ambulatori della Continuità Assistenziale saranno disponibili per garantire l’assistenza medica di base nei casi urgenti che potranno verificarsi nei giorni prefestivi, festivi e nelle ore notturne.

“Non sarà fatto mancare l’importante servizio di continuità assistenziale (guardia medica) nei lunghi ponti delle feste natalizie” dichiara l’Azienda sanitaria che conferma il proprio impegno nel garantire l’attività dei punti territoriali di Continuità Assistenziale, in particolare nell’area pistoiese. Le criticità dei turni dei medici, emerse a causa del susseguirsi dei lunghi ponti di festa, a partire dal 22 dicembre fino al 1 gennaio 2019, saranno risolte adottando interventi organizzativi per assicurare la presenza dei medici incaricati e la continuità del servizio.

In questi giorni il dipartimento della rete sanitaria territoriale ha incontrato coordinatori delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e rappresentanti dei medici del servizio che, essendo convenzionati con il SSN, non hanno mai fatto mancare la loro preziosa funzione di servizio pubblico.