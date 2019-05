Guarda Firenze: oltre un migliaio di corsa

Nella competitiva vincono Filippo Bianchi e Hodan Mohamed Mohamud

FOTOGRAFIE — Sono stati oltre un migliaio i podisti al via della Guarda Firenze edizione numero 47 organizzata da Firenze Marathon, che ha dovuto fare i conti col meteo avverso, pioggia quasi costante e anche una grandinata che ha sorpreso ma non fermato il plotone nella parte centrale del percorso. In oltre 500 erano iscritti alla competitiva di 10 km oltre 400 dei quali si sono regolarmente presentati al via. Gli altri hanno preso parte alla prova competitiva e in tanti anche alla Family Run di circa 3 km con bambini e genitori. Partenza e arrivo erano in piazza Duomo dove comunque c’è stata grande festa, con il via dato dall’assessore allo sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci, presente alle premiazioni anche Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale.



SUPER TESTIMONIAL

Tra i presenti, sia in gara che per le premiazioni sul palco dove hanno fatto da testimonial, anche alcuni atleti delle Fiamme Gialle coordinati dal generale di divisione Bruno Bartoloni tra cui l’oro olimpico del judo a Pechino 2008 Giulia Quintavalle, gli azzurri plurimedagliati del canottaggio Luca Agamennoni (quattro Olimpiadi con un argento e un bronzo in bacheca) e Matteo Stefanini (tre olimpiadi fatte e varie medaglie iridate nel palmares).

LA GARA

La gara sulla distanza di 10 km, in campo maschile ha vinto col tempo di 35’19” Filippo Bianchi portacolori della Prosport (tesserato anche per Il Ponte Scandicci nelle gare degli enti di promozione), che era stato secondo lo scorso anno. Si è involato insieme alla coppia di marocchini Abdelouahed Labaida (terzo l’anno scorso) e Abdelilah Dakhchoune (già vincitore in passato), entrambi del GS Maiano, giunti nell’ordine rispettivamente in 36’02” e 36’36”. Tra i primi cinque anche Massimiliano Di Serio dell’Atletica I’Giglio, quarto in 37’28”, che ha preceduto Marco Parigi del GS Il Fiorino (38’02”).



Tra le donne ha ripetuto il successo dello scorso anno Hodan Mohamed Mohamud, portacolori del GS Il Fiorino e quest’inverno protagonista delle prove del Gran Prix Fidaltoscana di corsa campestre; è stata decima assoluta in 39’11”. Seconda, col tempo di 40’29” l’azzurra di triathlon Chiara Ingletto, tesserata per l’Atletica Castello, stessa società della terza classificata, Sara Colzi, vincitrice due anni fa, che ha chiuso in 42’45”. Quarta Caterina Deiana del GS Maiano in 43’05”, poi Angela Donatella Carpino del GS Il Fiorino 43’45”.



Andrea Dabizzi dell’Atletica Signa, nono assoluto in 39’09” è stato il primo dei Veterani.



LE ALTRE CLASSIFICHE

Nella la classifica delle palestre con più iscritti si conferma per il quarto anno consecutivo la Time Out (premiata col trofeo Fratres). Conferma anche per quanto riguarda le società più numerose (premiata col Trofeo ASICS) per La Fontanina, davanti a GS Il Fiorino e poi terze a parimerito l’Atletica Signa, La Nave, il Club Sportivo. Le scuole con più partecipanti sono state l’Istituto comprensivo Galluzzo, davanti alla Collodi, la San Pier Martire , la Pio X Artigianelli e le Serve di Maria.

LE CURIOSITA’

A tutti i partecipanti al termine della corsa è stata consegnata la maglia ufficiale Asics della manifestazione per questa edizione 2019 firmata dall’artista Roberto della Lena.

Presenti anche i donatori di sangue della Fratres a lanciare il messaggio che da parte degli sportivi la donazione del sangue è particolarmente gradita. Fulvio Massini, direttore tecnico di Firenze Marathon , ha animato la piazza prima della corsa, per il riscaldamento, e nel dopogara. Eva Edili di Lady Radio ha animato il palco insieme a Stefano Giovannetti. Pace maker a cura di Fulvio Massini Consulenti Sportivi.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Domenica 19 maggio Firenze Marathon è partner tecnico della Deejay Ten, la corsa legata all’emittente radiofonica diretta da Linus.

Sabato sera 22 giugno, invece, con partenza e arrivo da Piazza Duomo alle 21 ci sarà l’attesissima Notturna di San Giovanni, la corsa competitiva per eccellenza a Firenze sulla distanza di 10 km, giunta alla 79^ edizione.

MEDIA

L’evento si potrà rivedere giovedì prossimo su Toscana Tv (canale 18) all’interno di “Runners e Benessere” a partire dalle 22.30. Videosintesi e interviste anche su Supersport Tv (canale 196) martedì 7 a partire dalle 15 in “Oltre il calcio”, programma che verrà poi ripostato sulla pagina Facebook Firenzeviolasupersport. Contenuti multimediali, fotogallery ufficiale e videosinstesi ufficiale della giornata sulla pagina Facebook di Firenze Marathon.