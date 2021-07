Green pass nei ristoranti? Non siamo sceriffi

Monta la polemica sulla decisione del governo di istituire il Green pass per poter, ad esempio, mangiare al chiuso nei ristoranti. Il direttore di Tni Simone Giannerini in un breve video esprime la posizione dell'associazione e puntualizza: "Non siamo sceriffi".

Video TNI Italia - Ristoratori Toscana