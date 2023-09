Grande partecipazione a Puliamo il mondo

Tante adesioni oggi alla giornata clou di Puliamo il Mondo, la storica campagna di Legambiente. “Puliamo il mondo” è la storica campagna di Legambiente che da 31 anni coinvolge volontarie e volontari di tutta Italia per ripulire strade e piazze, angoli delle città, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi e spiagge da rifiuti abbandonati. Si tratta dell’edizione italiana di Clean up the World e si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e alla collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati, amministrazioni locali e realtà attive sul territorio come Anbi Toscana, tutti uniti dall’obiettivo di rendere più vivibile e più bello il proprio territorio, partecipando volontariamente in campagne di pulizia. Anche quest’anno “Puliamo il mondo” si avvale del patrocinio e contributo della Regione Toscana.

Sono cento i bambini delle classi quinte delle primarie di Barberino, Tavarnelle e San Donato che hanno partecipato, al fianco delle loro maestre, alla campagna Puliamo il mondo, allestita nella Pineta di Tavarnelle, mostrando tutti di essere attenti e sensibili alle tematiche ambientali.

Gioco, esperienza e ambiente è la formula che ha caratterizzato l’edizione chiantigiana della campagna nazionale di sensibilizzazione “Puliamo il Mondo”, promossa da Legambiente, cui ha aderito l’amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle in collaborazione con l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani. L’attività, ideata e organizzata dall’ufficio Ambiente del Comune, è consistita nel riconoscere i rifiuti stampati su tessere di carta e identificare i corretti contenitori realizzati con delle scatole dove conferirli, scegliendo tra le differenti categorie necessari alla differenziazione (organico, multimateriali, carta, indifferenziato, centro di raccolta).

All’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Circolo Legambiente Chianti, ha preso parte il sindaco David Baroncelli. “E nostro compito - ha continuato il sindaco - mostrare e indicare alle nuove generazioni azioni virtuose che ‘passino il testimone’, gesti individuali e collettivi per i quali siamo chiamati ad esprimere responsabilità nella cura della salute del nostro pianeta, la salvaguardia dell’ambiente deve entrare a far parte di uno stile di vita sostenibile che coinvolge tutte le fasce di età”.

La mattinata che ieri ha reso protagonisti gli studenti dotati di pettorina e cappellino gialli, è poi proseguita con una eco passeggiata lungo il camminamento che unisce Tavarnelle e Barberino. Gli studenti del bello e del decoro sono entrati in azione sul percorso, una delle aree più frequentate da pedoni e ciclisti, per individuare, raccogliere e rimuovere piccoli rifiuti.

Al Parco archeologico delle 100 fattorie romane di Porcari (Lucca), a partire dalle 9.30, si è svolta una giornata di pulizia, in collaborazione con Anbi Toscana, col Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e con le associazioni aderenti al “Sabato dell’ambiente” della Lucchesia. Si tratta di associazioni di vari ambiti, dallo sportivo al culturale, che si sono impegnate a rimuovere i rifiuti abbandonati dall’area storica e naturalistica, ricca di tesori di epoca romana. Nei giorni scorsi, l’evento era stato presentato dagli organizzatori insieme ai rappresentanti dei Comuni di Capannori, Altopascio e Porcari, di Ascit Spa e della cooperativa Odissea.

Tantissimi i rifiuti trovati stamani: dalle bottiglie ai pneumatici, da parti di mobili a pezzi di carrozzeria di auto. Tanti i prossimi appuntamenti, che coinvolgeranno Comuni e Circoli Legambiente in diverse parti della Toscana: il 24/9 a Sovicille con il Consorzio di Bonifica Toscana Sud e il Circolo Legambiente di Siena, il 30/9 lungo il Torrente Castro con il Circolo Legambiente di Arezzo e il Consorzio di Bonifica Alto Valdarno, il 20/10 pulizia del fiume Mugnone con il Consorzio Bonifica Medio Valdarno e infine il 21/10 a Greve in Chianti con il Circolo Legambiente Chianti Fiorentino.

Dopo l’installazione delle barriere raccogli plastica, effettuata dal Consorzio di Bonifica a seguito di un accordo siglato con Regione Toscana, continua l’impegno per rendere il Padule libero dalle plastiche abbandonate nei fiumi.

Domenica 24 settembre, nei pressi dell'area Le Morette situata all'interno della Riserva Naturale, si svolgerà infatti una giornata di raccolta straordinaria delle plastiche, aperta alla partecipazione delle comunità locali, organizzata dal Plasticfree e patrocinata da Regione Toscana, dai Comuni di Larciano, Ponte Buggianese e Fucecchio, oltre che dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno.

Sarà presente anche l’università di Pisa.La Regione, in qualità di ente gestore dell’area Le Morette, ha inoltre affidato al Consorzio anche una serie di attività di manutenzione ordinaria. Tali attività, per le quali sono stati stanziati in totale 66 mila euro, 6 mila nel 2022 e 30 mila per le annualità 2023 e 2024, consentiranno di conservare la valenza naturalistica dell’area delle Morette e nel contempo di rendere più sicuro il chiaro e le sue arginature, di offrire più spazi alla fauna e di renderla visivamente più fruibile ai visitatori.“Il Padule di Fucecchio – ha detto l’assessora all’ambiente Monia Monni - rappresenta una delle più importanti aree umide del nostro Paese per estensione, per biodiversità e per questo l’impegno della Regione è forte nel tutelarlo e nel salvaguardarlo.

La Riserva delle Morette è una Riserva Regionale e per questo abbiamo voluto fortemente iniziare un percorso virtuoso di manutenzione gentile per farsi che sia un habitat ideale per la flora e la fauna che lì vive o transita. Abbiamo individuato il Consorzio di Bonifica quale soggetto realizzatore considerato la sua grande professionalità nella gestione del territorio, anche in aree così delicate. Inoltre voglio ringraziare i tanti volontari di Plasticfree per il loro impegno per l’ambiente e per la salvaguardia della natura, e perché, anche in questa occasione, si sono resi subito disponibili ad organizzare l’iniziativa del 24 settembre”.“La stipula di un accordo pluriennale – ha aggiunto Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno - risulta fondamentale per la corretta programmazione degli interventi da effettuare.

Per l’anno in corso sono in fase di ultimazione lo sfalcio della vegetazione sulle arginature perimetrali ma anche il ripristino e la rimessa a quota delle arginature interessate da franamenti: soprattutto sul lato nord infatti nel periodo invernale si verifica il naturale sormonto arginale del Padule di Fucecchio. Un intervento senza il quale l’area sarebbe stata soggetta ad una non corretta trattenuta delle acque e ad un precoce svuotamento”.

Le opere consentiranno quindi di rendere completamente percorribili ed esplorabili le arginature perimetrali della Riserva, con la possibilità di verificare, e di conseguenza intervenire, in tutte le situazioni. In dirittura d’arrivo anche l’ampliamento e l’approfondimento del chiaro presente di fronte all’osservatorio, con la creazione di aree idonee alla sosta. “I lavori effettuati in passato sui chiari interni hanno dato importanti risultati, favorendo la posa e lo stazionamento di moltissimi esemplari che hanno trovato l’habitat e le condizioni ideali per la loro sosta – ha concluso Ventavoli L’ulteriore ampliamento non potrà quindi che aumentare ulteriormente le aree a disposizione e di conseguenza la presenza delle numerose specie presenti”.