Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana, al fianco dell'Usigrai e tutti i colleghi della Rai fin dalla proclamazione dello sciopero, si complimentano per la quasi completa adesione alla protesta registrata nella sede toscana.

Come fa sapere il Comitato di redazione (Michaela Barilari, Francesco Tei, Gianluca Vatti) c'è stata una grande adesione allo sciopero dei giornalisti della Tgr Toscana: "Erano 23 le persone in orario (le altre erano in riposo o in ferie): non ha aderito allo sciopero soltanto la caporedattrice. Come accaduto in quasi tutte le redazioni regionali della Tgr (uniche eccezioni Puglia e Molise) nessuna edizione del giornale radio nè del tg è andata in onda, a parte quella 'di garanzia', di durata molto ridotta. Un'edizione, alle 19.35, senza servizi e con solo notizie lette dalla conduttrice, componente del Comitato di Redazione".

L'associazione Stampa Toscana rinnova e conferma la solidarietà al Cdr e alla redazione compatta nella battaglia sindacale, che è quella di tutti i giornalisti RAI a livello nazionale, ed esprime piena vicinanza all'Usigrai, sindacato come sempre capace di distinguersi nelle lotte a favore dei colleghi.