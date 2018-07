Graham Nash “Over The Years”

Mentre cresce l’attesa per il concerto di mercoledì 4 luglio al Teatro Manzoni di Pistoia (Road To Pistoia Blues) Graham Nash ha pubblicato ieri il suo nuovo album “Over The Years” (Rhino), una raccolta di 30 brani che unisce le sue più famose canzoni degli ultimi 50 anni ed include più di una dozzina di demo e missaggi inediti.

A chiusura del ciclo di appuntamenti denominato “Road To Pistoia Blues” mercoledì 4 luglio 2018 si terrà il concerto della leggenda del rock Graham Nash presso il Teatro Manzoni di Pistoia presentato alla città da Ass. BluesIn, Comune di Pistoia e Associazione Teatrale Pistoiese.

Graham Nash è uncantautore inglese con numerosi successi raggiunti nell’ultimo mezzo secolo, prima con gli Hollies e poi con David Crosby, Stephen Stills e Neil Young (il quartetto CSN&Y, uno dei più apprezzati gruppi del panorama rock mondiale). “This Path Tonight”(2016) è il titolo della sua ultima fatica discografica, sesto album in studio pubblicato da solista. Tra i suoi cavalli di battaglia brani come “Marrakesh Express”, “Immigration Man”, “Lady of the Island” e molti altri. Graham Nash è stata una voce sempre a sostegnodella giustizia sociale e ambientale, basta ricordare gli indimenticabili concerti di No Nukes contro l’energia nucleare di tutto il mondo, oltre a quelli a favore dei soccorsi umanitari in Giappone nel 2011, fino a quelli di Occupy Wall Street nel Lower Manhattan.Nel settembre 2013, Nash ha pubblicato la sua tanto attesa autobiografia “Wild Tales”, che offre uno sguardo avvincente e senza esclusione di colpi, sulla sua straordinaria carriera e la sua musica che ha definito più di una generazione.

I biglietti per il concerto di Graham Nash (opening act. The Allophones) il 4 Luglio al Teatro Manzoni (Corso Antonio Gramsci, 127, Pistoia, inizio ore 21:00) sono in vendita sui circuiti tradizionali ticketone.ite boxol.it e presso la biglietteria del Teatro Manzoni.

Tutte le info su:

www.pistoiablues.com

www.teatridipistoia.it

e sui profili ufficiali di Facebook ed Instagram del festival.