Graduatoria Estar: l’Onorevole Ferri scrive all'Asl Toscana Nord Ovest

Sul concorso di Assistente Amministrativo Cat. C bandito nel 2019. Ad oggi, seppur registrato il forte bisogno da parte delle Aziende, risulta bloccata in un impasse burocratico

Successivamente all'articolo pubblicato dalla nostra redazione circa la Graduatoria Estar per Assistenti Amministrativi Cat. C da 237 posti, l’Onorevole Cosimo Maria Ferri (Italia Viva) incuriosito dalla questione per fare chiarezza ha chiesto spiegazioni ai diretti interessati inviando una mail al Direttore Generale dell'Azienda Nord Ovest, al Presidente della Regione Toscana e all'Assessore alla Sanità Bezzini. Nella mail inviata dall'Onorevole si legge testualmente: “Dobbiamo questa risposta a tante persone che hanno partecipato ad un concorso pubblico e che non riescono a comprendere la situazione”. Con queste parole l'Onorevole Ferri chiude la lettera inviata alla DG dell’azienda Nord Ovest nonché al Presidente della Regione Toscana e all'Assessore alla Sanità, dopo aver chiesto spiegazioni circa il ritardo delle assunzioni.