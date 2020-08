Google Maps per le imprese: 7 passaggi per far conoscere l'attività

I suggerimenti - gratuitamente e con pochi gesti - per utilizzare Google Maps e Google My Business per farsi trovare dai potenziali clienti e aumentare così le proprie opportunità di crescita

Quest’anno la vacanza è targata Bel Paese, dicono (anche) le ricerche degli italiani su Google: con Sardegna, Sicilia e Puglia sul podio delle mete vacanza di tendenza, seguite dalle montagne della Lombardia, Liguria, Trentino, Campania, Toscana, Umbria e Friuli. Tendenze significative, soprattutto se si pensa alle possibilità per la ripresa del turismo e alle migliaia di piccole e medie imprese che, dopo mesi di lockdown, possono auspicabilmente riprendere la proprie attività.

Per tutte queste imprese la parola d’ordine sarà una: farsi trovare, possibilmente su uno smartphone. Si, perchè oggi quando si viaggia e si cerca qualcosa, la prima cosa che facciamo è aprire Google Maps. E così, a portata di dita, non solo appare sulla mappa il ristorante ideale per una cena nel fine settimana, l’ufficio postale più vicino, o l’indirizzo del nuovo negozio di alimentari: su Google Maps si cerca e si trovano luoghi, insieme a dettagli, informazioni, recensioni. Che si tratti di un negozio di gioielli artigianali, di una libreria, di un salone di bellezza, sulla mappa c’è spazio per tutti.

Se siete una piccola o media impresa, è arrivato il momento di farti trovare su Google Maps, gratuitamente e con pochi, semplici accorgimenti che ogni attività può compiere fin da subito.