Gnomi in Festa sul Pratomagno

Quasi 3.000 biglietti venduti per un totale di oltre 1.400 presenze (in molti hanno deciso di assistere a più di uno spettacolo) nei due giorni di manifestazione. Sono i numeri della prima edizione di Gnomi in Festa – PratomaGNOMO, il progetto teatrale finalizzato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della tutela ambientale e all’educazione alla dimensione fantastica e creativa, ambientato sabato 21 e domenica 22 maggio nel Parco dell’Abbazia di San Salvatore a Soffena a Castelfranco di Sopra.

La manifestazione, che ha registrato un grande successo di pubblico, è stata organizzata dall’Amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’Associazione culturale I Guardiani dell'oca in collaborazione con le Proloco, le associazioni culturali e di volontariato del territorio.

Nata come manifestazione correlata alla più conosciuta Festa internazionale degli Gnomi(che si tiene ogni anno a Roccaraso nel cuore del Parco Nazionale della Majella in Abruzzo),Gnomi in Festa – PratomaGNOMO è stata inserita nell’ambito di riferimento del Progetto Paesaggio Comune, proponendo nella splendida cornice storica ed architettonica della Abbazia di San Salvatore a Soffena la collaudata formula organizzativa e artistica che ha portato alla ribalta nazionale le creature del “Piccolo Popolo”. Gnomi, elfi e folletti, unitamente a fate, nani, troll e giganti che hanno allietato grandi e piccini nelle aree verdi del Parco della Badia, ma anche lungo i sentieri e nel borgo, il 21 e il 22 maggio scorsi.

Con Gnomi in Festa – PratomaGNOMO sono stati proposti due giorni di programmazione con tre laboratori ludici e creativi giornalieri, due spettacoli diurni su posizione fissa e due spettacoli itineranti pomeridiani e notturni. Il programma è nato dalla collaborazione tra il Comune di Castelfranco Piandiscò e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Info:Ufficio Cultura Comune Castelfranco PiandiscòTel. 055 9631262 – 340 2834699 mail: pratomagnomo@castelfrancopiandisco.it