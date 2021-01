“Gli zoccoli sul piatto” di Francesco Tornesello

Martedì 5 gennaio 2021 presentazione del romanzo in streaming, in collegamento con Siena, Lucca, Volterra

Martedì 5 gennaio 2021, alle ore 18.00, sarà possibile seguire la diretta in streaming della presentazione del romanzo di Francesco Tornesello, “Gli zoccoli sul piatto”, edito da Musicaos Editore. Il romanzo inaugura le indagini del commissario Luca Martini, nato dalla talentuosa penna di Francesco Tornesello, psichiatra e scrittore, che ha scelto di dare corpo alla vicenda del suo protagonista nella città di Siena, sullo sfondo del Palio. La presentazione del 5 gennaio costituirà un collegamento tra il Salento e le città di Lucca, Siena e Volterra, con protagonisti d’eccezione legati proprio alla tradizione del Palio. Interverranno con l’autore: Daniele Luti, Presidente della Fondazione Carlo Cassola (Lucca), Alessandro Ferrini, Membro del Magistrato delle Contrade del Palio di Siena, Caterina Ferrini, ricercatrice universitaria e Francesca Moretti, psicologa (Volterra).

La trama

Due eventi di sangue sconvolgono i giorni che precedono il Palio a Siena, dal 29 giugno al 3 luglio. Achille, il migliore tra i cavalli scelto per correre il Palio muore in uno strano incidente, durante la prima prova. Il secondo evento sarà ancora più terribile. Su entrambi indagherà il commissario Luca Martini, coadiuvato dal fedele ispettore Guido e dalla dottoressa Teresa Suma, sostituto procuratore. Il commissario Martini, grazie al suo intuito e anche all’aiuto provvidenziale dei suoi amici “esperti” di cose senesi, passate e presenti, cercherà di fare luce nella costellazione di indizi e piste da seguire, tra le ingerenze di massoneria e servizi segreti, in una girandola in cui i “poteri forti” si mescoleranno ai fatti criminosi della provincia. Gli zoccoli sul piatto unisce i pregi di un ritmo incalzante nel racconto ai modi informali, ma efficaci, di Luca Martini, portando sulla scena, per il lettore, un nuovo commissario.

Francesco Tornesello, nato a Maglie (Le) nel 1945, psichiatra. Ha frequentato la facoltà di Medicina e Chirurgia a Siena, sviluppando un forte legame affettivo e culturale con quella città. Dal 1972 al 1978 ha lavorato presso l’ospedale psichiatrico di Volterra, partecipando alle esperienze più avanzate di operatività antimanicomiale. Nel 1974 è tra i fondatori di Psichiatria Democratica, a Bologna. Dopo una breve parentesi presso l’O.P. di Nocera Inferiore inizia a lavorare nel Salento, fino a ricoprire il ruolo di direttore del locale Dipartimento di Salute Mentale. Ha pubblicato sulle principali riviste italiane. Attualmente in pensione, presta consulenza per alcune comunità di riabilitazione psichiatrica ed è titolare di un blog di psichiatria, La Torre e l’Arca. Nel 2008, ha curato la realizzazione del documentario “Juliet: tutti sulla stessa barca” di Gianni De Blasi, reportage del viaggio a vela da Otranto a Corfù di 5 ospiti di una comunità riabilitativa, che ha partecipato a numerosi festival ed è stato selezionato per i David di Donatello. Ha pubblicato due libri: “Alla fine dell’arcobaleno” (Besa Editrice), “La logica della spirale” (ETS edizioni).