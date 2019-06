Gli ospiti della Festa dell'Unicorno 2019

I primi nomi internazionali per l’edizione di quest'anno: i gemelli Phelps. Gli attori interpreti dei gemelli Weasley nella famosissima saga di Harry Potter saranno ospiti a Vinci il 27 e il 28 luglio

Dopo una lunga attesa finalmente svelati gli ospiti internazionali di questa quindicesima edizione della Festa dell’Unicorno. Quest’anno la magia arriva a Vinci con James e Oliver Phelps, meglio conosciuti come i gemelli Weasley della saga cinematografica di Harry Potter. Dall'indole allegra e ribelle e incuranti delle regole sono rimasti nel cuore a chiunque sia cresciuto con loro ed i loro scherzi. I gemelli Phelps saranno protagonisti del panel che si terrà al Teatro della Misericordia di Vinci sabato 27 luglio, mentre domenica 28 luglio incontreranno la folla della Festa dell’Unicorno in un saluto pubblico dal palco dell’area Fumetti e Follie. Sabato e domenica si terranno anche le consuete sessioni di foto e autografi, in cui i fan potranno incontrare da vicino i propri personaggi preferiti. La magia però non finisce qui.

Alla Festa dell’Unicorno troverà spazio un’intera area dedicata al mondo di Harry Potter, con ricostruzioni fedeli delle ambientazioni più famose delle saga, lezioni di pozioni, giochi a tema e con la cerimonia di Smistamento con il Cappello Parlante. Il mondo di Harry Potter sarà allestito all’interno dell’area tematica Fumetti e Follie, che insieme alle altre otto aree tematiche promette di regalare grandi sorprese a tutti i visitatori. La Baia dei Pirati, la Città degli Incubi, la Rocca Incantata, la Corte dei Sogni, l’Abisso d’Acciaio, il Villaggio degli Gnomi, la Cittadella dei Cavalieri e la nuova area tematica 2019 a tema Steampunk, animeranno la città di Vinci con un ampio programma di eventi e spettacoli investendola ancora una volta con i colori della manifestazione fantasy più grande d’Italia.

Appuntamento per il 26, 27 e 28 luglio a Vinci. Per tutti i dettagli e per l’acquisto dei biglietti per partecipare alla Convention Harry Potter, alla sessione autografi e foto con i gemelli Phelps è possibile consultare il sito ufficiale., come per tutte le altre informazioni, per il programma dettagliato degli eventi e per l’acquisto dei biglietti d’ingresso alla manifestazione.