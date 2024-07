Gli appuntamenti dell'estate 2024 al Castello di Albola

Si rinnovano anche per l’estate 2024 gli appuntamenti a Castello di Albola, a Radda in Chianti in Toscana, una tra le più rinomate regioni italiane per la sua ricca storia, tradizione, arte, cultura e per i suoi paesaggi indimenticabili. Questa terra, oltre ad essere stata la culla della letteratura e del Rinascimento italiani, è una regione nota nel mondo per la sua antichissima storia enologica, documentata già nel VIII sec. a.C in epoca etrusca, da cui nascono alcuni dei vini italiani più celebrati nel mondo.

Le Wine of Altitude Experience che caratterizzano la Tenuta durante l’estate 2024 spaziano dagli spettacoli comici a quelli culturali sino agli incontri gourmet con chef rinomati della zona.

WINES OF ALTITUDE EXPERIENCE, CASTELLO DI ALBOLA

Hanno debuttato lo scorso 20 giugno gli eventi straordinari di Castello di Albola, tra le più alte colline del Chianti Classico.

Momenti enogastronomici serali che prevedono spettacoli oppure concerti che si svolgeranno in prossimità del mastio antico del Castello.

Le prossime date in programma sono il 4 luglio a tema Cena e Vinili con il Dj Ricky, il 25 luglio con Cena e spettacolo a cura di Vittorio Pettinato, il 15 agosto con la cena prevista nella corte degli ulivi e il concerto di musica classica a cura del violinista Leonardo Ricci e il 22 agosto con la cena presso la Corte degli Ulivi accompagnata dal concerto del trio Jazz Naviganti e sognatori. (

Non mancheranno inoltre le cene con abbinamenti enogastronomici. Le proposte gourmet sono realizzate dallo Chef Alessandro Chiesa di Castello di Albola in collaborazione con Chef stellati toscani.

Queste serate integrano gli appuntamenti quotidiani della Tenuta: dalla degustazione classica in cantina sino alla visita completa della tenuta con pranzo a base di piatti della tradizione toscana proposti dallo chef Alessandro Chiesa.

Nel corso dell’estate 2024, i visitatori possono inoltre attendere il tramonto e prendere parte alla Albola Experience Dinner, un momento di estasi eno-gastronomica in una cornice esclusiva e magica (solo su prenotazione).

I vigneti di Castello di Albola si distinguono per l’altitudine inusuale nel Chiantishire e ognuno diverso per composizione del suolo, altitudine ed esposizione alla luce del sole, da cui nascono vini di ineguagliabile finezza ed eleganza, dalle sfumature sottili e sofisticate, tesi verso un’ideale di armonia e perfezione.