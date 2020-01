Gli agrumi spiegati ai bambini

Oranfrizer pianta il Giardino delle Arance in nove location dal 17 gennaio al 1 febbraio

L’incontro tra i bambini e la frutta può trasformarsi in un gioco; così in alcune città d’Italia ci si potrà trovare in un vero e proprio agrumeto siciliano, tra gli alberi veri d’arance e di limoni. È così che Oranfrizer, leader italiana per la distribuzione di agrumi siciliani, ha pensato di rendere più divertente l’appuntamento tra l’arancia, rossa come la lava dell’Etna, e le scuole, le famiglie, i bambini.

L’iniziativa è itinerante, si svolgerà dal 17 gennaio all’1 febbraio nel Giardino delle Arance che verrà piantato da Oranfrizer in nove diverse location della Toscana durante l’iniziativa Agrumi in Festa organizzata da Unicoop Firenze.

Verranno create piccole aree di gioco e di degustazione a Prato, Arezzo, Navacchio, Siena, Lucca. A queste tappe si aggiungono altre quattro destinazioni, più attese, dove grandi, vivaci agrumeti potranno essere visitati non solo dalle famiglie ma anche dalle scuole: le insegnanti delle classi III, IV e V delle Scuole Primarie di Firenze, Empoli, Sesto Fiorentino e Agliana potranno prenotare il laboratorio creativo per fare con gli alunni un viaggio in Sicilia alla scoperta dell’arancia rossa, un frutto davvero speciale, ricchissimo di Vitamina C e antocianine.

Nel Giardino delle Arance di Oranfrizer si conoscerà ogni fase dello sviluppo fenologico degli agrumi, dallo sbocciare della zagara alla coloratissima maturazione dei frutti. I bambini giocheranno con tante varietà di agrumi, impareranno a riconoscerle e potranno assaggiarle gratuitamente. Scopriranno che sull’etichetta di tutti gli agrumi c’è il racconto della loro storia, la loro origine e il loro nome. Potranno ammirare videoclip di animazione sul mondo delle arance. Giocheranno con una sorta di gioco dell’oca - Il Sentiero delle Arance - di grandi dimensioni e attraversando il mini agrumeto piantato da Oranfrizer potranno scoprire da vicino cosa accade in Sicilia fra gli alberi d’arance e come l’agricoltore se ne prende cura ogni giorno. Ci saranno dei veri utensili da esplorare: le forbici per la raccolta, le trappole cromotropiche, i calibratori.

L’iniziativa sarà un’occasione per i piccoli ed anche gli adulti per accrescere la propria consapevolezza alimentare; sarà una nuova esperienza di natura piena di curiosità da conoscere tra i colori e i sapori della lunga stagione degli agrumi.

Questa nuova edizione del progetto educativo il Giardino delle Arance verrà presentata in anteprima da Egle Zapparrata e Salvo Laudani il 16 gennaio alle ore 15 nell'Agorà del Marca Fresh di Bologna.

Ecco il Calendario completo con tutte le tappe del Giardino delle Arance di Oranfrizer.

Il Grande Giardino delle Arance

In queste tappe è prevista un’area di gioco dedicata alle famiglie e ai bambini con tante curiosità e degustazioni da esplorare. Inoltre saranno realizzati dei laboratori dedicati alle scuole, dunque le insegnanti delle classi III, IV e V delle Scuole Primarie di Firenze, Empoli, Sesto Fiorentino e Agliana potranno prenotare il laboratorio creativo per fare con gli alunni un viaggio in Sicilia alla scoperta dell’arancia rossa, basta seguire le istruzioni pubblicate online -> link per la prenotazione https://www.progetti-educativi.com/giardinoarance2020

Coop di EMPOLI OVEST

via Raffaello Sanzio 119

Empoli (Firenze)

Dal 20 al 25 gennaio 2020

Coop di FIRENZE-PONTE A GREVE

viuzzo delle Case Nuove, 9 int.10

Firenze

Dal 20 al 25 gennaio 2020

Coop di SESTO FIORENTINO

Via Petrosa 19/21/23

Sesto Fiorentino (Firenze)

Dal 27 gennaio al 1 febbraio 2020

Coop di AGLIANA

via Enrico Berlinguer

Agliana (Pistoia)

Dal 27 gennaio al 1 febbraio 2020

Il Piccolo Giardino delle Arance

In queste tappe è prevista un’area di gioco dedicata alle famiglie e ai bambini con tante curiosità e degustazioni da esplorare.

Coop di PRATO via delle PLEIADI

via delle Pleiadi 11-13

Prato

17 e 18 gennaio 2020

Coop di AREZZO

viale Amendola, 13/15

Arezzo

31 gennaio e 1 febbraio 2020

Coop di CASCINA

via Fosso vecchio, 457

Navacchio (Pisa)

17 e 18 gennaio 2020

Coop di SIENA VIA DELLE GRONDAIE

via delle Grondaie

Siena

24 e 24 gennaio 2020

Coop di LUCCA EST

via di Tiglio 1275

Lucca

24 e 24 gennaio 2020