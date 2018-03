GIZMODROME al Viper Theatre di Firenze

Fotogallery Alessandro Rella - Photo Press

Una serata all’insegna del Rock, quello vero… quello scatenato!

Stewart Copeland dei Police, Adrian Belew dei King Crimson, Mark King dei Level 42 e il tastierista italiano Vittorio Cosma della PFM, hanno infuocato la serata di venerdì sera del Viper.

Nelle due ore di concerto abbiamo ascoltato una sublime combinazione musicale dei tre Guru del Rock! Un progetto musicale unico che racchiude l’estravaganza di Copeland, il sound unico del basso di Mark King e la chitarra di Adrian Belew… i tre insieme alle sapienti tastiere di Vittorio Cosma hanno reso unica questa data italiana dei GIZMODROME!!!

Forse il pubblico del Viper Theatre neanche si aspettava uno spettacolo del genere, fatto sta, che sicuramente non lo dimenticheranno mai!

I fantastici quattro si sono totalmente concessi al pubblico, intrattenendosi con loro dopo lo spettacolo, non solo per il rituale degli autografi ma anche per scambiarci quattro chiacchere!

Adesso… pubblicato l’articolo e selezionato la fotogallery, vado a riascoltarmi uno dei Vinile più belli degli ultimi dieci anni!