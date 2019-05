Giro d'italia con al seguito il camper UE

Parte domani sabato 11 maggio da Bologna. Sino a Verona anche la Rappresentananza della Commissione europea

Riparte sabato 11 maggio il Giro d’Italia e anche quest’anno l’Europa sarà al seguito con un camper, con i colori della bandiera dell’UE, per incontrare e sensibilizzare i cittadini sui temi dell’ambiente, sostenibilità, sport e cultura, che sono poi anche i temi-chiave del Giro. Tappa dopo tappa si incontreranno molte realtà che hanno beneficiato del sostegno economico europeo da siti archeologici e naturali, ai progetti di ricerca e innovazione, alle tante DOP dei territori senza dimenticare anche le tante piccole e medie imprese. L'iniziativa è stata ideata e promossa dalla Rappresentanza a Milano della Commissione europea e coinvolge attivamente la rete Europe Direct e quella dei Centri di documentazione europea operanti in Italia. Quest'anno sul camper della Commissione ci sarà anche un giornalista di RadUni/Europhonica, la rete di radio universitarie per la quale lavoravano le giovani vittime del terrorismo Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski. Il Giro parte da Bologna e nella seconda e terza tappa attraversa tutta la Toscana (domenica 12 maggio: Bologna-Fucecchio e lunedì 13 maggio: Vinci-Orbetello), passa infatti per Prato, Empoli, Grosseto fino alla laguna di Orbetello toccando anche Vinci, nell’anno della ricorrenza del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci (2 maggio 1519 ndr). In Toscana il ciclismo è molto seguito e si prevedono tantissimi tifosi al seguito della carovana, ad ogni tappa verrà allestito un villaggio con musica e giochi e lì sarà presente anche il camper della Commissione. Per essere aggiornati sugli eventi e sulle tappe del camper Ue seguite #uealgiro su Istagram e #UealGiro su Twitter.