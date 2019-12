Giovanni Allevi al Teatro Verdi di Firenze

Sabato 28 dicembre 2019 – ore 21

Un nuovo album legato alla magia del Natale e un tour insieme a una grandiosa formazione. Compositore, filosofo, pianista e direttore d’orchestra, Giovanni Allevi porta sabato 28 dicembre il suo “HOPE Christmas Tour” al Teatro Verdi di Firenze (ore 20,45).



I biglietti – posti numerati da 28,75 a 51,75 euro – sono disponibili nei punti vendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it.



Per la prima volta il compositore Giovanni Allevi affianca al suo inconfondibile pianoforte il canto, affidato per l’occasione al Coro dell'Opera di Parma e alla purezza delle voci bianche dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano, il tutto sostenuto dalla pienezza avvolgente dell’Orchestra Sinfonica Italiana.

Info concerto Giovanni Allevi Firenze

Teatro Verdi – via Ghibellina, 99 – Firenze

Tel 055.667566 - 055.212320 - #allevifibit

www.bitconcerti.it - www.teatroverdionline.it



Biglietti posti numerati (esclusi diritti di prevendita)

1° settore 51,75 euro

2° settore 40,25 euro

3° settore 28,75 euro



Sconti e riduzioni

I bambini sotto a 5 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.



Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101)

Teatro Verdi www.teatroverdionline.it (055.212320)