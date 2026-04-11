Giovani Democratici: Alessandro Mantellini eletto nuovo segretario

Alla celebrazione del Congresso erano presenti, tra gli altri, la segretaria nazionale dei Giovani Democratici Virginia Libero, il segretario regionale Filippo Giomini, diversi segretari provinciali, esponenti di Unione Giovani di Sinistra – la giovanile di Sinistra Italiana – e del Network Giovani M5S. Presenti anche alcuni segretari di circolo del Partito Democratico di Firenze, la vicesegretaria del Pd fiorentino Angela Scaglione, il capogruppo Pd in Consiglio comunale Luca Milani, il deputato Federico Gianassi e Mamadou Sall, presidente della comunità senegalese.

Ventidue anni, classe 2003, Mantellini è iscritto al Partito Democratico da quattro anni. Ha frequentato il liceo classico Galileo, dove è stato rappresentante d’istituto e parlamentare regionale studentesco. Da sempre impegnato nel sociale, è capo scout e consigliere della Casa del Popolo delle Panche. Il suo percorso politico nasce durante l’adolescenza, tra movimenti di piazza e collettivi studenteschi, arrivando a guidare, da rappresentante d’istituto, l’occupazione del proprio liceo per portare all’attenzione le criticità della scuola. Laureato in Sviluppo economico e cooperazione internazionale, frequenta attualmente la magistrale in Scienze politiche – Politica, istituzioni e mercato.

L’elezione di Mantellini si inserisce nel solco della mozione “Vogliamo la luna!”, una proposta politica che rivendica la necessità di contrastare le disuguaglianze e superare una visione individualista della società, rilanciando il ruolo della politica come strumento di trasformazione collettiva.

Al centro dell’impegno dei Giovani Democratici vi è l’idea di un’organizzazione che torni a essere comunità politica attiva e radicata, capace di elaborare pensiero, costruire proposta e vivere pienamente i luoghi della socialità cittadina, dalle case del popolo al mondo dell’associazionismo. Tra le priorità indicate emergono il tema della casa, la difesa e la riappropriazione degli spazi pubblici e la costruzione di una città più equa e accessibile.

Particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento delle nuove generazioni, attraverso il rilancio della partecipazione dal basso, l’organizzazione di momenti di socialità e una comunicazione più efficace, anche attraverso i canali digitali.

«Vogliamo rimettere al centro un’idea di politica che non si accontenta dell’esistente, ma che prova a cambiarlo davvero. Ci hanno insegnato ad accettare le disuguaglianze come inevitabili: noi vogliamo tornare a guardare in alto, vogliamo la luna. Questo significa costruire una comunità politica viva, che stia tra le persone e che sappia immaginare un futuro diverso per Firenze, a partire da battaglie concrete come quella per il diritto alla casa», dichiara il neo segretario Alessandro Mantellini.

«Questo congresso sancisce un momento importante nella vita dell’organizzazione. In questi anni i Giovani Democratici si sono affermati come serbatoio di idee ed energie per il Partito Democratico, mantenendo sempre un forte spirito critico e un’identità autonoma, capaci anche di influenzarne le priorità programmatiche. Sono certo che Alessandro continuerà questo lavoro con ancora più slancio e voglia di riallacciare legami sociali preziosi con la società civile fiorentina. Questi anni di lavoro ci fanno prendere atto del fatto che, per un giovane di 20-30 anni, può ancora valere la pena lottare in un partito con l’ambizione di cambiare la propria città e la società in profondità», dichiara Simone Zetti, segretario uscente dei Giovani Democratici Firenze città.d

A seguito dell’elezione, il nuovo segretario Alessandro Mantellini ha nominato vicesegretaria dei Giovani Democratici Firenze città Mariasole Chiarini, 21 anni.

Il Congresso si chiude così con l’obiettivo di rafforzare il protagonismo dei Giovani Democratici in città, consolidandone il ruolo nel dibattito politico locale e nella costruzione di una proposta progressista capace di parlare alle nuove generazioni.

“Si è tenuto ieri il congresso cittadino dei Giovani Democratici di Firenze, tanti ragazzi e ragazze che hanno voglia di impegnarsi per un mondo migliore. È stata l'occasione per ringraziare del lavoro svolto il segretario uscente Simone Zetti che ha, in questi anni, rafforzato l'identità e la presenza dei Giovani Democratici nel panorama della politica cittadina. Una mozione unitaria, dal titolo "Vogliamo la luna" ha accompagnato l'elezione di Alessandro Mantellini a nuovo segretario. Elezione avvenuta all'unanimità con la mozione che già dal titolo indica la via. La declinazione al plurale ispirata all'ideale di Pietro Ingrao. A lui e a tutta la nuova segreteria gli auguri più sinceri di buon lavoro e di tanta strada da fare insieme” dichiara il capogruppo Pd Luca Milani.