13 febbraio: il cardinale alle 17 in Sala Lorenzo consegnerà al sindaco e agli altri amministratori il messaggio di Papa Francesco

Domani, 13 febbraio, alle 17 l’arcivescovo di Firenze cardinale Giuseppe Betori sarà in Sala di Lorenzo a Palazzo Vecchio per consegnare al sindaco Dario Nardella, alla giunta, al presidente del Consiglio comunale Luca Milani, ai consiglieri comunali e ai presidenti di Quartiere il messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della pace.