Giornata della Libertà di Stampa: oggi 3 maggio la celebrazione

Elisabetta Casellati, Presidente del Senato: "Valore irrinunciabile di un sistema di informazione libero e pluralistico"

(DIRE) Roma, 3 mag. - "Nella Giornata della libertà di stampa, vorrei sottolineare il valore irrinunciabile di un sistema di informazione libero e pluralistico che va promosso e tutelato. La libertà di stampa è e sarà sempre sinonimo di democrazia e di progresso. Questa emergenza lo conferma una volta di più. Cronisti e operatori hanno avuto un ruolo fondamentale per veicolare comunicazioni sui rischi, sulle misure di prevenzione e sulle regole adottate dalle istituzioni. Con loro, gli italiani, chiusi nelle case, sono rimasti meno soli, perché in un momento di grande restrizione ci hanno aperto una finestra sull'Italia e sul mondo". Lo dichiara il presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della XXVII Giornata mondiale della liberta' di stampa. (Com/Pol/ Dire)