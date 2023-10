Giornata dei Maestri del Lavoro di Firenze: i premiati

Si terrà sabato 21 ottobre alle 10,30 in Sala Firenze Capitale la cerimonia di premiazione della XII giornata dei Maestri del Lavoro di Firenze.

Verranno consegnati i riconoscimenti dal presidente del Consiglio Comunale Luca Milani dal Console Metropolitano di Firenze della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro Alberto Taiti e dal Console Regionale della Toscana della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro Massimo Tucci.

“Anche quest’anno il Comune di Firenze premia la centralità del lavoro non solo come elemento economico necessario ma, soprattutto – spiega il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – quale occasione di crescita ed emancipazione delle donne e degli uomini e come opportunità di partecipazione alla crescita della comunità. È importante riconoscere l’impegno, la passione, la competenza e lo spirito di collaborazione che i Maestri hanno messo e continuano a mettere nel loro percorso professionale e per questo è fondamentale che siano punto di riferimento per le nuove generazioni di lavoratori”. (s.spa.)

Saranno premiati:

Acciai Dionisio (Eldes S.r.l.)

Aglietti Lari (Salvatore Ferragamo S.p.A.)

Bardazzi Marco (Enel Global Service S.r.l.)

Bazzani Lorenzo (Enel Global Service S.r.l.

Bongioanni Lucia (Nuovo Pignone International S.r.l)

Chiarelli Luisa (ANCE Toscana)

Ciullini Fiorenza (Leonardo S.p.A.)

Colacicco Grazia (Nuovo Pignone Tecnolgie S.r.l)

Cosi Massimo (Leonardo S.p.A.)

Francioni Carla (Leo France S.r.l.)

Santoro Nicola (Leonardo S.p.A.)