Giornalista querelato per diffamazione dal Procuratore

Firenze, 13 marzo 2025 - Il presidente di Assostampa Toscana, Sandro Bennucci, e il presidente del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini, insieme ai rispettivi organismi dirigenti, "sono convintamente al fianco della direttrice de La Nazione e del cronista di giudiziaria, querelati per diffamazione dal procuratore della Repubblica di Firenze, Filippo Spiezia. Il quale, dopo essere stato bloccato dalla Corte di Cassazione in merito alla perquisizione e ai sequestri di strumenti professionali ai danni di un collega del Corriere Fiorentino, ha deciso di denunciare "La Nazione" per un articolo del 29 dicembre 2024 che ricostruisce l'arrivo di Spiezia a Firenze, partendo dal voto del Csm.

Ovvio che tutti i giornali della Toscana e i cronisti di nera e giudiziaria continueranno a svolgere il loro lavoro, nel pieno rispetto della legge, senza sconti e solo nell'interesse dei lettori, con il pieno appoggio di Assostampa e Odg che, rispettando naturalmente la magistratura, alla quale hanno manifestato solidarietà nel corso del recente sciopero, non possono che ribadire stupore di fronte al comportamento tenuto dal procuratore Spiezia nei confronti dei giornalisti.

Ast e Odg si augurano che la procura di Genova, competente per le questioni che riguardano i magistrati fiorentini, decida di archiviare rapidamente una querela non utile a quel rapporto di collaborazione che, almeno a Firenze e in Toscana, nel pieno rispetto dei ruoli, c'è sempre stato fra la procura e chi esercita il diritto di cronaca", conclude la nota.