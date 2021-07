Giordano e Feltri al Caffè della Versiliana

Marina di Pietrasanta (Lu) _ Il green pass obbligatorio, le divisioni della politica, la libertà di scelta e l’obbligo del vaccino. E ancora: l’economia italiana e i soldi dall’Europa.

L'incontro al Caffè de La Versiliana in programma giovedì 22 luglio alle ore 18.30 sarà un viaggio nell’Italia cambiata da un anno e mezzo di pandemia in un dialogo con due dei più grandi giornalisti italiani Mario Giordano e Vittorio Feltri che si confronteranno sul palco del celebre talk show di Marina di Pietrasanta intervistati per l'occasione da Massimiliano Lenzi.

L'incontro, promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana è a ingresso libero

Gli incontri al Caffè, saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival”, sulla pagina Facebook La Versiliana e Comune di Pietrasanta e saranno in onda anche su Noi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CAFFE' DE LA VERSILIANA

ore 18.30 – ingresso libero

ven. 23 luglio:GIORGIA MELONI

Conduce AGNESE PINI, Direttore La Nazione

Introduce David De Filippi

sab. 24 luglio:UGO GUIDI E IL SUO MUSEO

Vittorio Guidi, Responsabile Museo “Ugo Guidi” di Forte dei Marmi e figlio di Ugo Guidi

Fabrizio Guidi, Figlio di Ugo Guidi

Pier Giorgio Balocchi, Scultore, Docente e Preside Dipartimento Scultura Accademia Belle Arti di Carrara

Conduce Lodovico Gierut

dom. 25 luglio:PANORAMICHE: DAVANTI O DIETRO LA TELECAMERA

Fabrizio Guarducci Regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e autore

Massimo Pedroni, Attore e autore

Diego Bonuccelli, Regista

Conduce David De Filippi