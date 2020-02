Ginepraio: il primo gin al mondo 100% biologico, 100% Toscano

Fotogallery Alessandro Rella - PhotoPress.it

Sette le botaniche, che racchiudono i sentori e i colori del paesaggio toscano, tutte rigorosamente certificate

Nella splendida cornice del Four Seasons di Firenze, alla presenza del Head Bartender Edoardo Sandri, di Gabriele Rondani - PR & Marketing Director - di “Rinaldi 1957”, di Enzo Brini e Fabio Mascaretti, ideatori della linea di prodotti Ginepraio e di Gregorio Soriente - Bartender dell’American Bar dell’Hotel Savoy a Londra è avvenuta la presentazione del nuovo “Opus”, anfora in cocciopesto per l’invecchiamento di cocktail e del Gin Ginepraio Amphora Navy Strenght.

Ginepraio è il London Dry Gin 100 % biologico che parla toscano. Frutto della collaborazione tra

Levante Spirits e Distillerie Deta, a Barberino Val d’Elsa in provincia di Firenze.

Ginepraio rispecchia il suo territorio e garantisce la provenienza di ogni ingrediente: il nome è ispirato al vecchio detto “cacciarsi in un ginepraio” (riportato anche in etichetta con la definizione da vocabolario), modo informale per descrivere una situazione complicata da cui è difficile uscire, rimandando alla

scommessa di Levante Spirits di scegliere ed utilizzare esclusivamente materie prime rigorosamente certificate toscane e biologiche.

Dall’incontro di Fabio Mascaretti ed Enzo Brini nasce Levante Spirits ovvero l’amore verso il buon bere e la voglia di fare imprenditoria. L’azienda segue il vento della scoperta rivisitando le ricette tradizionali di liquori e distillati, offrendo prodotti dal carattere audace e dal gusto inedito.

Rinaldi 1957, società che distribuisce il prodotto in Italia, oggi ha superato i 61 anni di storia e rappresenta una società di sviluppo di Brand e di distribuzione specializzata nel canale On Trade, a cui si affidano oltre novemila clienti che ricercano qualità e servizio d’eccellenza.

