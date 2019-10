Gigli: Kevin Prince Boateng e Lana Clelland incontrano i tifosi

ph courtesy Violachannel

Giovedì 24 ottobre alle 18 allo Store del Centro commerciale. Fermento verso la Lazio: è partita la caccia al biglietto

Giovedì 24 ottobre alle ore 18:00 Kevin Prince Boateng e Lana Clelland, giocatrice della Fiorentina Women, incontrano i tifosi al Fiorentina Store Gigli a Campi Bisenzio. Un’ottima occasione per fare una foto e chiedere un autografo ai campioni viola.

Intanto la squadra ha già ripreso gli allenamenti in vista della prossima partita contro la Lazio, in programma il 27 ottobre. C'è fermento tra la tifoseria, già ieri c'erano code per i biglietti.