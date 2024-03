Giardino di Via Galliano: aperto da due settimane e già danneggiato

“Siamo senza parole, appena 15 giorni di apertura del giardino di Via Galliano a Firenze e già facciamo la conta dei danni” dichiarano Federico Bussolin, Capogruppo Lega a Firenze e Segretario Provinciale, Barbara Nannucci, Segretario cittadino Lega e l'attivista e candidato Salvatore Sibilla “Nello specifico alcuni giochi per i bambini installati si ritrovano inutilizzabili. Il parco, seppur piccolo, è purtroppo frequentato da extracomunitari e sbandati”. “Dal momento in cui sono presenti le telecamere, ci auguriamo una pronta risposta dell’Amministrazione: i residenti meritano di vivere in pace e di godere dei loro spazi”.

"Sono anni che denunciamo lo stato di degrado di piazza Nannotti e degli adiacenti parcheggi multipiano e garage di piazza Alberti, ma non è mai stato fatto nulla. Il parcheggio, per 850 millesimi della FiPark, è al collasso. L'ascensore è rotto da anni, ci sono infiltrazioni di acqua e di sostanze acide che hanno danneggiato le auto e che rischiano di far crollare muri e soffitti. Nei garage si registrano danneggiamenti di auto, furti, fili elettrici scoperti che pendono dai soffitti, molto pericolosi; la manutenzione è praticamente inesistente. Le telecamere sono utilizzate solo per la sorveglianza anti incendio, chi ha fatto le denunce per i furti aspetta da mesi le registrazioni" affermano il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella e il candidato al Consiglio comunale, Simone Scavullo.

"Piazza Nannotti - spiegano Stella e Scavullo, che oggi hanno fatto un sopralluogo insieme a persone del quartiere - è degradata, non è in sicurezza, il giardino è poco frequentato perché i giochi sono alle intemperie, e perché è un posto poco sicuro, con bande giovanili che vanno all'ultimo piano, spaccano i vetri, tirano le bottiglie dall'alto, fanno i graffiti. Piazza Nannotti è in balia dei vandali, mancano i controlli, mentre andrebbe fatta vivere dai residenti, con mercatini ed eventi aperti a chi sta nel quartiere. La piazza va riqualificata, chiusa con paletti per impedire che venga utilizzata come parcheggio, e con telecamere di sorveglianza".