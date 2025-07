Gianna Nannini domani al Pistoia Blues

Domani 13 luglio il "SEI NELL’ANIMA – FESTIVAL EUROPEAN LEG 2025" di Gianna Nannini farà tappa a Pistoia al Pistoia Blues Festival (nella sezione "Storyteller") con un nuovo e imperdibile live sold out. Inizio concerto ore 21:30. Apertura cancelli ore 19:00.

Ad accompagnarla sul palco dei musicisti d'eccezione coordinatati dal "band leader" Davide Tagliapietra alle chitarre e alla direzione musicale, Francis Hylton al basso, Christian Rigano alle tastiere e Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio ai cori. A completare il gruppo l’ingresso - al posto di Simon Phillips - del celebre batterista Thomas Lang, al fianco di Gianna da oltre vent’anni, e del chitarrista blues Patrick Murdoch.

L’arrivo di Murdoch ha fortemente ispirato la fitta scaletta dello show, a cui si aggiungerà un momento speciale: pensato come un vero e proprio abbraccio con il pubblico, il triangolo del blues sarà un’occasione di intimità musicale che attraversa i diversi repertori toccati da Gianna durante la sua carriera, dai brani scritti durante gli anni in America fino alle tracce tratte dall’ultimo album SEI NEL L’ANIMA, insieme ad alcune anticipazioni inedite.

Nella scaletta del live anche Panorama (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo della rocker senese disponibile da maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Grazie alla sinergia creativa di Gianna, Raige, Pacifico e Francesco "Katoo" Catitti accompagnata dalla produzione di Canova, Panorama pulsa di un’energia ribelle e una grinta indomita. Sulla cassa dritta della batteria, un forte desiderio carnale corre a tutta velocità / su quella pelle nuda panorama, rendendo Panorama un inno all'amore senza catene, viscerale e immediato come la brezza d’estate sulla pelle scoperta.

La chiusura in grande stile della 44° edizione sarà affidata ai Queens of the Stone Age chesi esibiranno sul palco di Piazza Duomo martedì 15 luglio 2025. Apertura cancelli ore 19:00. Inizio concerti ore 20:30. Ultimi biglietti disponibili sui circuiti tradizionali ed alla cassa del Festival.

Acclamati come una delle più grandi rock band dal vivo esistenti, i QOTSA sono composti da Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore. La band torna in Italia per soli due appuntamenti dal vivo dopo la straordinaria partecipazione da headliner agli I-Days Milano 2024. Il loro ultimo album è “In Times New Roman…” è uscito nel giugno del 2023. La band ha appena pubblicato l’EP live “Alive in the Catacombs” (Matador): cinque brani che confermano la loro esplosività dal vivo. In apertura i The Amazons, rock band britannica formata da Matt Thomson, Chris Alderton, Elliot Briggs. Il gruppo, considerato una nuova promessa del rock inglese, ha già due ottimi album all’attivo ed ha appena pubblicato il terzo disco “21 Century Fiction”.

Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Toscana, committente del servizio, ha attivato un treno straordinario al termine dei due concerti in partenza da Pistoia diretto a Firenze SMN che circolerà fra il 15 e 16 luglio 2025.

Il treno straordinario 94491 per Firenze SMN partirà da Pistoia alle 1.00 ed effettuerà le seguenti fermate: Montale Agliana, Prato Borgonuovo, Prato Porta al Serraglio, Prato Centrale, Calenzano, Patrignone, Il Neto, Sesto Fiorentino, Zambra, Firenze Castello e Firenze Rifredi.

Consentendo così il rientro in tarda serata a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa per raggiungere Pistoia. Si ricorda che si può salire a bordo solo se muniti di biglietto. Si consiglia di provvedere in anticipo all’acquisto anche online per il viaggio di ritorno.