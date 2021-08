Gianluca Petrella e Pasquale Mirra a Cornate di Gerfalco

Le Cornate di Gerfalco all'interno della Riserva Naturale Regionale Cornate e Fosini con la sua splendida vista sul Parco delle Colline Metallifere e sull'arcipelago toscano, è lo scenario di questa nuova immersione nella natura realizzata da Grey Cat festival con la collaborazione del Parco delle Colline Metallifere - Tuscan Mining UNESCO Global Geopark, del Comune di Montieri e della Regione Toscana - Tutela della Natura e del Mare.

Il percorso guidato sarà concluso dal concerto di Gianluca Petrella e Pasquale Mirra. Trombone, elettronica, vibrafono e percussioni: due strumenti acustici dal timbro chiaramente diverso e le rispettive incursioni nell’elettronica. Un duo atipico formato da Gianluca Petrella, uno dei più talentuosi trombonisti al mondo e da Pasquale Mirra, vibrafonista tra i più attivi del jazz italiano ed Internazionale, in un gioco di equilibri tra melodia, ritmo, armonia ed elettronica. La voglia e la curiosità di entrambi i musicisti di esplorare con leggerezza territori musicali diversi nei quali potersi soffermare e insieme riprendere un nuovo percorso da seguire lasciando che la musica possa determinare il tragitto. Il loro album Correspondence (Tǔk Music) è uscito nel 2021.

Le riprese del concerto saranno contenute in una serie speciale in onda su ItsArt, nell’ambito del progetto Unesco in Musica promosso dall’Associazione I-Jazz.

PROGRAMMA

Il percorso di trekking inizierà alle ore 16:30.

Il punto di ritrovo è la cappella dell’avveduta delle Cornate (coordinate 43.149499, 10.960377). Indicazioni dall’ingresso del paese di Gerfalco. Si svolge sul sentiero delle trincee minerarie nella Riserva Naturale Regionale Cornate e Fosini (facile – lunghezza km 1,6).

Ore 18:30 concerto presso la Cava di Romano nella Riserva Regionale.