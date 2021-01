Giani, niente tuffo in Arno ma "Buon anno!" dalla spalletta vasariana

ph Facebook Giani

Il presidente della Toscana per le norme anti Covid deve rinunciare all'amata tradizione

Eugenio Giani, come già scritto ieri da Nove da Firenze, quest'anno non farà il tradizionale ed augurale tuffo in Arno. Però su Facebook pubblica il suo "Buon anno!" e una foto dalla spalletta dell'Arno, proprio sopra il punto (la sede della Canottieri Firenze) da cui da decenni si lancia nel fiume la mattina del 1 gennaio.

Buon anno! Negli ultimi anni questo punto dell’Arno alla Canottieri Firenze, prima del Ponte Vecchio, mi accompagna nell’augurare a tutti buon anno attraverso il tradizionale tuffo. Quest’anno i migliori auguri li invio dalla spalletta della terrazza vasariana perché non ritengo opportuno nel clima di emergenza sanitaria e sociale richiamare l’attenzione e la concentrazione di persone sulla sponda del fiume. L’augurio è però sempre ricco di speranza e fiducia perché la pandemia possa essere vinta e i toscani possano tornare a guardare con ottimismo al futuro. Ce la possiamo fare, insieme, senza lasciare indietro nessuno. Buon 2021 Toscana!