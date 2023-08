Giani: 'Dedichiamo una piazza o una via a Enzo Forzieri'

STRADA IN CHIANTI (GREVE) - "Dedichiamo una piazza o una strada a Enzo Forzieri, che è stato uno dei migliori dirigenti calcistici degli ultimi 30 anni in Toscana. A lui mi legano tanti ricordi e sono qui oggi con grande piacere". Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, è stato l'ospite d'onore a Strada in Chianti della cerimonia per l'inaugurazione dell'impianto rinnovato del Chianti Nord.

Una società, quella biancoverde chiantigiana, di cui Forzieri (passato importante come dirigente dell'Impruneta e della Rondinella, molti ricordano la fusione delle due società che riportò la squadra di Firenze tra i professionisti) era presidente onorario e a cui ha dedicato molto tempo fino agli ultimi giorni della sua vita. Al campo sportivo presenti molti dirigenti federali e sportivi, amministratori importanti e soprattutto la famiglia di Enzo Forzieri, cioè la moglie Nadia con le figlie Elena, Cristina, Emilia e Annetta e le nipoti Chiara, Carlotta e Irene. La signora Nadia ha ringraziato tutti per l'affetto dimostrato, un affetto vero.

Quella di Strada in Chianti è stata una bella festa di sport e di vita, alla quale non sono voluti mancare il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Toscana Paolo Mangini, il decano dei Dirigenti federali Vasco Brogi, il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani con il vicesindaco Giulio Saturnini, l'assessore allo sport Paolo Tepsich e altri componenti della Giunta grevigiana e degli uffici tecnici, il consigliere regionale Massimiliano Pescini, Fabio Giorgetti presidente Cultura e sport del Consiglio comunale di Firenze.

Tutti ospiti dei vertici del Chianti Nord a partire dal presidente Andrea Pucci e dal vicepresidente Leonardo Baccani che ha ricordato il lascito morale di Forzieri: fare del Settore giovanile e della Scuola Calcio fiori all'occhiello della società. Con loro molti dirigenti e volontari biancoverdi tra cui Giovanni storico guardalinee del Chianti Nord.

Oltre all'inaugurazione dell'impianto, è iniziato il Memorial "Enzo Forzieri" al quale partecipano le sue quattro squadre del cuore: Chianti Nord, Rondinella Marzocco, Audace Galluzzo di cui fu a lungo calciatore apprezzato e Impruneta Tavarnuzze. Oggi la vittoria della Rondinella contro l'Impruneta Tavarnuzze, domani alle 18 la seconda semifinale tra Chianti Nord e Audace Galluzzo.