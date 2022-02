Geositi di Toscana: nasce la video rubrica dedicata al territorio

Geositi di Toscana ep.1

Con il primo episodio dedicato a La Verna (Arezzo), prende il via la video rubrica sui geositi toscani nata dalla collaborazione tra la Fondazione Geologi della Toscana e Stefano Farinelli, geologo e divulgatore di tematiche ambientali. Una serie di focus che vedranno al centro la geologia e l’interazione fra uomo ed ambiente seguendo le tracce dello sviluppo sostenibile. Un format in chiave semplice, per poter coinvolgere quante più persone possibile nella scoperta delle scienze della terra ed in particolare del territorio Toscano.

«Da tempo, con i miei video-reportage, cerco di diffondere informazioni naturalistico/scientifiche utilizzando un linguaggio semplice, così da raggiungere un elevato numero di utenti - spiega Stefano Farinelli -. Ho iniziato con la Valtiberina Toscana, dove sono nato, per mostrare le bellezze geologiche del territorio a molti sconosciute, anche per chi ha la fortuna di averle proprio “sotto casa”. Un modo per aprire una finestra su questo mondo che soprattutto durante il lockdown ha voluto essere una “boccata d’aria” per tutti coloro che non potevano passare del tempo libero all’aria aperta».

La prima puntata del format è stata realizzata a La Verna, sperone di roccia calcarenitica, su cui si erge il conosciuto ed omonimo santuario francescano. Insieme alle informazioni sul contesto geologico, Farinelli racconta curiosità legate a leggende locali e, in un colloquio con il Padre Guardiano del santuario, ci porta alla scoperta di come San Francesco da Assisi interagiva con le rocce a lui care. Per seguire il format è possibile visitare le pagine Facebook, Instagram e il nuovo canale YouTube dell’Ordine dei Geologi della Toscana.