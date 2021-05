Gattuso a Firenze venerdì

ph Acf Fiorentina

Rino Gattuso sarà a Firenze venerdì prossimo 4 giugno. La notizia è rivelata dal Tg3 Toscana.

Il nuovo tecnico della Fiorentina prenderà visione degli impianti a disposizione della squadra (prevista anche una visita al Viola Park in costruzione) e incontrerà i dirigenti viola, in primis Joe Barone e Daniele Pradè, per fare il punto sulla rosa e sul mercato.

Vlahovic ha dimostrato in questi giorni che vuole rimanere a Firenze, i più grandi interrogativi riguardano Ribery: il francese sarà una sorta di allenatore in campo?

Per quanto riguarda Giancarlo Antognoni, la società vorrebbe trovargli un ruolo più definito e centrale. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Intanto Dario Dainelli lascia la prima squadra, probabilmente avrà un ruolo di spicco nel settore giovanile.