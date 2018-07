Gara podistica all’insegna della sicurezza e della solidarietà

Appuntamento il 27 ottobre a Firenze

Firenze, 31 luglio 2018 – Una gara podistica all’insegna della solidarietà e della sicurezza sulle strade e sul lavoro. E’ la “Jobbando Run con Lorenzo” la manifestazione sportiva in programma sabato 27 ottobre a Firenze alle 10 con partenza e arrivo all’Obihall.

La “Jobbando Run con Lorenzo” si inserisce nell'ambito della programmazione della quarta edizione di Jobbando, l’evento che a Firenze incrocia domanda e offerta di lavoro, in programma all'Obihall i prossimi 25 e 26 ottobre. E’ così che La Corri per Lorenzo giunta quest’anno alla sua ottava edizione, cambia formato e diventa “Jobbando Run con Lorenzo”. La corsa, nata per ricordare Lorenzo e i tanti giovani uccisi dalla violenza stradale, si unisce nel 2018 alla manifestazione Jobbando che a ottobre aprirà il dibattito sui molteplici aspetti legati al lavoro.

A presentare stamani a Firenze la gara podistica Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Stefano Guarnieri, vicepresidente dell'Associazione Lorenzo Guarnieri e Lapo Tasselli, ideatore e presidente Associazione Jobbando.

“I temi della sicurezza dei giovani sulla strada e sul lavoro sono garanzia di un futuro migliore per il nostro paese e la nostra comunità. E’ nata intorno a questa comune sensibilità la collaborazione con Jobbando che della ricerca del lavoro per i giovani, ha fatto il suo focus ormai da quattro anni”. Spiega Stefano Guarnieri, vicepresidente dell'Associazione Lorenzo Guarnieri. “Ai partecipanti verrà data una maglietta arancione per ricordare che la visibilità dei pedoni sulla strada è importante per la sicurezza. Il ricavato delle iscrizioni servirà per la costruzione di un ospedale pediatrico in Togo attraverso l’associazione The Precious Hands. Invitiamo tutti a partecipare”, conclude Guarnieri.

In particolare la destinazione dei fondi andrà per il trasporto dall’Italia a Todome in Togo di materiale sanitario già raccolto dall’associazione The Precious Hands tra cui un ecografo, un letto ginecologico, un microscopio chirurgico per sala operatoria Olympus, una bilancia per neonati e due sedie a rotelle.

La “Jobbando Run con Lorenzo” è una corsa per tutti

Le gare: i podisti potranno partecipare alla 12 km individuale: 3 giri da 4 km nel parco dell'Albereta, sull'argine dell'Arno, oppure in squadra. Sarà infatti possibile iscriversi alla staffetta: ogni componente, in totale tre per ogni squadra, farà un giro da 4 km. Le staffette potranno essere maschili, femminili o miste (una donna e due uomini o viceversa). Infine è prevista anche la Family Run: una passeggiata di 4 km aperta a tutti: aspiranti podisti, camminatori, famiglie con bambini (anche in passeggino!), cani al guinzaglio... insomma, proprio a tutti! Partenza e arrivo sono fissati all’Obihall. Il percorso che si snoderà lungo gli argini dell’Arno toccherà ilPonte Giovanni da Verrazzano e il Ponte di Varlungo passando per il parco dell’Albereta.

Iscrizioni: Info e iscrizioni all’indirizzo info@gsletorrifirenze.it, presso QuIn, in via Vittorio Emanuele, 20 (Calenzano), presso l’Associazione Lorenzo Guarnieri, in Viale Ugo Bassi 13 a Firenze, oppure è possibile iscriversi durante Jobbando all’Obihall il 25 e 26 ottobre prossimi:

Percorsi e costi:

STAFFETTA 3x4 km maschile, femminile o mista | 20€ con maglia ufficiale e ristoro.

INDIVIDUALE 12 km (3 giri da 4 km) | 10€ con maglia ufficiale e ristoro.

FAMILY RUN - passeggiata di 4 km | 10€ con maglia. - Offerta libera senza maglia. - Sotto i 12 anni, gratis.