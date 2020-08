Galluzzo, scattano due mesi di lavori in zona San Felice

Da domani 3 agosto al 2 ottobre la rete idrica sarà sostituita o potenziata determinando variazioni e rallentamenti al traffico. Piazza Acciaioli, proroga fino all'8 agosto. A Porta Romana per qualche giorno chiusa la corsia da via Senese a viale del Poggio Imperiale

Interventi di fluidificazione del traffico in piazzale di Porta Romana e la prosecuzione dei lavori di sostituzione/potenziamento della rete idrica in zona via San Felice a Ema-via Silvani. E ancora allacci alla rete fognaria in viale Segni e all’acquedotto in via Pisana e via della Cernaia. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco i principali.

Piazzale di Porta Romana-via Senese: inizieranno lunedì 3 agosto i lavori di modifica finalizzati alla fluidificazione del traffico. Per realizzare una isola spartitraffico lato edicola sarà chiusa la corsia di immissione da via Senese in viale del Poggio Imperiale; previsti inoltre restringimenti di carreggiata in via Senese, via Foscolo e viale del Poggio Imperiale. L’intervento si concluderà il 7 agosto.

Via San Felice a Ema-piazzale del Poggio Imperiale-via Silvani: proseguono i lavori di sostituzione/potenziamento della rete idrica. Da lunedì 3 agosto il cantiere prevede un senso unico sulla direttrice via San Felice a Ema (da via Silvani a piazzale del Poggio Imperiale)—piazzale del Poggio Imperiale (da via San Felice a Ema a viale del Poggio Imperiale) in direzione di viale del Poggio Imperiale; in via Silvani sarà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico alternato (con movieri in orario 9-18, con semaforo negli altri orari); restringimento di carreggiata anche in via San Felice a Ema (tra via Silvani e Viuzzo di San Felice a Ema mentre in via Accursio tra via Stefano Borgonovo e via San Felice a Ema scatterà una senso unico verso quest’ultima strada. Con la prosecuzione dei lavori sono previsti altri provvedimenti come il restringimento di carreggiata con senso unico alternato in via Vecchia di Pozzolatico (all’intersezione con via Silvani. A seguire il cantiere interesserà via Silvani con restringimenti e sensi unici a tratti. Termine previsto 2 ottobre.

Sempre al Galluzzo proroga fino all'8 agosto per i lavori in piazza Acciaioli lato "Coro".

Via Pisana: per un nuovo allaccio alla rete idrica all’altezza del numero civico 229 da lunedì 3 agosto scatterà la chiusura del tratto compreso fra via di Scandicci e via Domenico Veneziano. Termine previsto 7 agosto.

Viale Segni: per un nuovo allaccio alla rete fognaria da lunedì 3 agosto sarà istituito un divieto di transito in orario 9-18 da via Nathan Cassuto all’altezza del numero civico 1 (lasciando sempre libera la corsia di uscita dal parcheggio adiacente alla carreggiata principale). Termine previsto 8 agosto.

Via Santa Maria: lunedì 3 agosto è in programma la manutenzione degli infissi al numero civico 12. Il tratto via Romana- via della Caldaie sarà chiuso mentre quello tra via dei Serragli e via delle Caldaie diventerà a senso unico verso quest’ultima strada. I provvedimenti saranno in vigore dalle 8 alle 13. Via del Moro: inizieranno lunedì 3 agosto alcuni lavori edili. Lunedì e martedì per il montaggio del ponteggio sarà chiusa via del Moro (tra via dei Palchetti e via della Spada). Per il cantiere vero e proprio (fino al 27 settembre) è prevista la chiusura nei giorni di martedì e giovedì in orario 14-16. Il 28 e 29 settembre è in programma lo smontaggio del ponteggio con chiusura dello stesso tratto dalle 9 del primo alle 18 del secondo giorno. Previsti inoltre provvedimenti complementari alle chiusure di martedì e giovedì, ovvero: il senso unico nella direttrice via dei Federighi (tratto da via del Palchetti a piazza San Pancrazio)-piazza San Pancrazio (tratto da via dei Federighi a via della Spada) verso via della Spada e in via dei Palchetti (da via del Moro a via dei Federighi verso quest’ultima).

Via della Cernaia: inizieranno lunedì 3 agosto i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 12 agosto sarà chiuso il tratto via Abba-piazza della Vittoria mentre nel tratto via Nievo-piazza della Vittoria sarà istituito un senso unico verso via Nievo.

Via di Ripoli: per la posa di un cavo aereo per il sistema di videosorveglianza dalle 21 di lunedì 3 alle 7 di martedì 8 agosto sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via Caponsacchi-piazza Cardinale Elia Dalla Costa. Sempre in via di Ripoli sono in programma ulteriori provvedimenti: nel tratto via Caponsacchi-via Accolti sarà istituito un cambio di senso di marcia verso via Accolti; nel tratto da piazza Cardinale Elia Dalla Costa al numero civico 92 un restringimento di carreggiata.

Via delle Farine: per un intervento con piattaforma aerea la strada sarà chiusa dalle 9 di lunedì 3 alle 18 di martedì 4 agosto.

Via dei Sette Santi: per il sollevamento di macchinari con autogrù la strada sarà chiusa dalle 7 di martedì 4 alle 18 di mercoledì 5 agosto nel tratto compreso fra via Rismondo e via del Campo di Arrigo.

Via del Gignoro: per la sostituzione di un motore tenda mercoledì 5 agosto dalle 8 alle 20 sarà in vigore un divieto di transito tra via D’Annunzio e la diramazione di via del Gignoro dopo il numero civico 41/1 in direzione lato via della Torre.

Via della Chiesa: per un intervento con piattaforma aerea mercoledì 5 agosto in orario 9-21 scatterà la chiusura del tratto via dei Serragli-via del Leone.

Via del Canneto: sabato 8 agosto è in programma un trasloco con chiusura del tratto piazza dei Bonsi-Costa Scarpuccia. Il provvedimento sarà in vigore dalle 7 alle 19.