Galluzzo, parte la Festa di Rifondazione Comunista

Tra i partecipanti Fattori, Bundu e Palagi. Il programma. Inizio lunedì 13 luglio

Lunedì 13 luglio 2020 inizia, presso i giardini di Viale Tanini, al Galluzzo, la consueta festa dei circoli della zona del Partito della Rifondazione Comunista, che fa parte della coalizione Sinistra Progetto Comune.



"Il nostro gruppo consiliare - spiegano Antonella Bundu e Dimitri Palagi - è stato invitato a partecipare a due degli appuntamenti previsti dal programma e saluta positivamente un momento di discussione pubblica politica, dopo mesi difficili.



Le norme sanitarie e previste per far fronte all'emergenza Covid-19 saranno ovviamente pienamente rispettate, ma in queste settimane abbiamo misurato e vissuto i limiti delle iniziative telematiche (utili per alcune finalità, ma non sostitutive delle forme più tradizionali di discussione).



Si parlerà della nostra Città e del futuro che può aspettarci, delle imminenti elezioni regionali e delle recenti lotte che hanno attraversato il nostro comune.



Tutto il programma è disponibile qui: https://www.prcfirenze.org/festa-di-rifondazione-comunista-al-galluzzo-2020/".

Questi gli appuntamenti a cui parteciperanno la Consigliera Bundu e il Consigliere Palagi.

Giovedì 16 luglio, ore 21.10



La sinistra alternativa allo stato di cose presente, verso le elezioni regionali



Un dialogo tra Tommaso Fattori (candidato presidente Toscana a Sinistra) e Antonella Bundu (consigliera comunale a Firenze di Sinistra Progetto Comune), introdotti e intervistati da Riccardo Chiari (giornalista de il manifesto).



Sabato 18 luglio, ore 21.10



Scuole e biblioteche chiuse: un Paese e una Città senza futuro?



Un dialogo tra rappresentanti del movimento dei Biblioprecari Firenze, di Priorità alla Scuola e di altre realtà in lotta per i diritti del mondo della cultura e dell’istruzione, insieme a Dmitrij Palagi (consigliere comunale a Firenze di Sinistra Progetto Comune).