Galluzzo: la Certosa apre i Chiostri per le passeggiate

A partire da questo week end: venerdì e sabato quattro turni, domenica due

In attesa di poter riaprire il museo della Certosa, in queste belle giornate quasi primaverili il monastero del Galluzzo apre il cancello ai suoi magnifici Chiostri. Chi lo vorrà, potrà fare una passeggiata in sicurezza e senza creare assembramenti negli spazi aperti della Certosa per vedere e comprendere meglio questi luoghi di passaggio nella vita certosina.

Le passeggiate inizieranno alle ore 10.00, 11.00, 15.00 e 16.00 nei giorni di venerdì e sabato; alle 15.00 e alle 16.00 la domenica. All’arrivo, all’interno del negozio, sarà disponibile ogni altra informazione e modalità di partecipazione.