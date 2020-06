Galluzzo, caos traffico per i lavori in piazza Acciaioli

Il restringimento vicino al semaforo crea una unica corsia che provoca spesso lunghissime code di macchine e bus fino quasi ai Bottai

FOTOGRAFIE. Da alcuni giorni il traffico al Galluzzo è tornato ad essere un problema. I lavori alla rete fognaria in piazza Acciaioli hanno creato un restringimento 'fatale' per la viabilità. Una corsia unica prima del semaforo forma blocchi spesso molto pesanti da digerire.

Oggi pomeriggio verso le 17,30, ad esempio, la coda di macchine ed autobus per chi proveniva dall'autostrada e da Tavarnuzze arrivava oltre l'altezza della Certosa, fino quasi ai Bottai.

In pratica, per fare mezzo km sono occorsi più o meno venti minuti, se non di più, e la cosa si ripete puntualmente da alcuni giorni.

Difficile capire perché tanti automobilisti preferiscano passare dentro il paese piuttosto che prendere il by pass. Certo è che l'insofferenza in paese comincia a crescere.

C'è anche il problema dei mezzi pubblici: numerose corse dell'11, del 37 e delle linee extraurbane accumulano ritardi biblici.