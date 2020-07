Galluzzo, botta a mezzanotte: spostato pesantissimo new jersey

Via Senese - incrocio con via Volterrana: una frenata secca e poi l'impatto con il divisorio in cemento armato, forse da parte di un'auto che è andata via. Gente in strada

FOTOGRAFIE. Galluzzo, via Senese all'incrocio con via Volterrana. Poco prima di mezzanotte una frenata secca e poi una botta fragorosa squarciano il silenzio di questa parte del paese. La gente si affaccia, qualcuno scende in strada per capire cosa è successo.

Non si vede nulla, poi qualcuno si accorge che un pesantissimo new jersey, divisorio in cemento armato della strada, è stato spostato di un metro buono. Segno evidente che un mezzo anche abbastanza robusto (forse un'auto di grossa cilindrata ad andatura veloce a sentire il tipo di frenata) è andato a sbatterci con violenza e poi è andato via.