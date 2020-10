Galluzzo, alto artigianato in Certosa

Sabato 24 e domenica 25 ottobre ore 11-19,30

ARTIGIANATO ALLA CERTOSA

Certosa di Firenze - via della Certosa 1 GALLUZZO - FIRENZE

Sabato 24 e Domenica 25 Ottobre dalle 11.00/19.30.

INGRESSO LIBERO

Appuntamento con l'alto artigianato sabato 24 e domenica 25 ottobre alla Certosa del Galluzzo. Dalle 11 alle 19,30 in questi due giorni gli appassionati potranno accedere ad ingresso libero a una mostra mercato di qualità.

Organizzata da Strana.mente events in collaborazione con il Quartiere 3, l'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Firenze. Tra gli ospiti l'associazione Voa Voa.

Come spiegano nel dettaglio gli organizzatori, due giornate esclusive dedicate alle eccellenze dell’artigianato e dell’enogastronomia italiane in una location unica e suggestiva. Una occasione per scegliere creazioni di assoluta qualità: bijoux e gioielli, abbigliamento e accessori, borse e scarpe, profumi e cosmesi, raffinati complementi d'arredo e prodotti enogastronomici di alta qualità. La manifestazione si svolgerà in totale sicurezza, nel rispetto di tutte le norme sanitarie anti contagio.

Eventi collaterali accompagneranno lo svolgersi della manifestazione : per il connubio con l'arte e la cultura l' artista Anitya presenta “Paesaggi in divenire”, opere dove materiali poveri di valore ma ricchi di storia, come ferro, scarti artigianali e vecchi attrezzi, si legano al legno del mare creando istanti di poesia che nutrono l'anima.

La paper florist CartAmante con le sue eleganti e burrose RoseSuperLights illuminerà con eleganza la manifestazione.Enrica Battaglia professionista dell'antica arte del Feng Shui sarà a disposizione del pubblico per consulenze sul benessere dell'abitare e la migliore disposizione dei vari ambienti della casa.

Visite guidate alla Certosa si svolgeranno durante le due giornate alle ore 15, 16 e 17 a cura della Comunità di San Leonino. Il costo da pagare in loco è di €8 per l'intera visita guidata o €5 per la sola visita senza guida alla mostra" Il ritratto di Dante del Bronzino".

Sarà presente come ospite alla manifestazione l'Associazione Voa Voa! Onlus Amici di Sofia.

La manifestazione si avvale del Patrocinio del Comune di Firenze e della collaborazione del Quartiere3 Firenze

La formula Ingresso Libero con l'applicazione di tutte le norme anti covid permetterà ai visitatori di godere in tranquillità della manifestazione. Per tutta la durata dell'evento nell' area food gli street trucks delizieranno il palato dei visitatorivdalla colazione al pranzo fino all'aperitivo serale.

Altre info : 333 2521819 - 329 8056528 strana.mente@live.it