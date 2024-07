Fuga di notizie: perquisita una redazione e la casa di un giornalista

Il presidente di Odg Toscana Giampaolo Marchini insieme al Consiglio, esprimono sconcerto per la notizia delle perquisizioni a casa e in redazione del collega del Corriere Fiorentino, Simone Innocenti in merito alla fuga di notizie sull’inchiesta per il suicidio di una allieva della Scuola Marescialli di Firenze. Marchini, nell’apprendere dell’atto di indagine a carico del collega, richiama il diritto di ogni giornalista alla tutela della segretezza delle fonti e condanna con fermezza “tutti gli atti volti a limitare l’esercizio della nostra professione”.

Le perquisizioni legate allo svolgimento della professione giornalistica sono state recentemente condannate dalla Corte europea di Strasburgo, la quale ha sancito il diritto alla tutela del segreto sulle fonti come condizione irrinunciabile a garanzia della libertà di stampa, che costituisce valore di interesse generale. A ricordalo è stato di recente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Anche Federazione Nazionale della Stampa e Associazione Stampa Toscana condannano senza mezzi termini l'irruzione, avvenuta nel pomeriggio di oggi, 31 luglio 2024, nella sede del Corriere Fiorentino da parte di un magistrato e di cinque poliziotti che hanno sequestrato cellulare e computer del cronista Simone Innocenti al quale è stata perquisita anche l'abitazione. L'indagine, a quanto pare, è mirata a far luce su una fuga di notizie, con presunta rivelazione di segreto d'ufficio, a cario di pubblici ufficiali, riguardante le cause della morte di un'allieva della scuola marescialli di Firenze. Anche il collega Innocenti risulterebbe al momento indagato.

La segreteria generale della Fnsi, Alessandra Costante e il presidente di Assostampa Toscana, Sandro Bennucci, insieme a tutti gli organismi dirigenti del sindacato regionale, contestano i metodi messi in atto, ancora una volta, ai danni di un giornalista e manifestano solidarietà a vicinanza a Simone Innocenti, al direttore Roberto De Ponti e a tutta la redazione del Corriere Fiorentino.