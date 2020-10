Fuga di gas a Ponte alla Vittoria: lavori fino a lunedì

Si transita a una corsia in direzione piazza Gaddi. Ma il 19 ottobre cominciano anche i lavori di rifacimento della carreggiata del Ponte Vespucci. Il traffico è garantito

Per un intervento di Toscana energia a seguito di una fuga di gas, è stata chiusa oggi una corsia di Ponte alla Vittoria in direzione di piazza Gaddi. Saranno possibili rallentamenti sulla direttrice viale Belfiore-viale Fratelli Rosselli-Ponte alla Vittoria. La fine dei lavori è prevista per lunedì. Si consiglia di preferire itinerari alternativi per l'Oltrarno: Ponte da Verrazzano-vial

Ma c'è da considerare che lunedì 19 ottobre cominceranno anche i lavori di rifacimento della carreggiata su Ponte Vespucci, con la rimozione della pavimentazione attuale e la successiva posa dello strato di impermeabilizzazione, a completamento la finitura superficiale in asfalto architettonico di colore grigio.

Dal punto di vista della circolazione sarà mantenuta aperta solo la direttrice dall’Oltrarno verso il centro storico. I veicoli che da lungarno Vespucci sono diretti verso lungarno Soderini dovranno quindi utilizzare l’itinerario alternativo lungarno Vespucci-piazza Goldoni-Ponte alla Carraia-lungarno Soderini.