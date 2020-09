Ponte alla Vittoria, restringimento di carreggiata

Cantiere aperto da stamani fino al 13 settembre per lavori di riparazione a una tubatura del gas all'incrocio con piazza Gaddi

Al via stamani i lavori di riparazione di una tubatura del gas nella zona di Ponte alla Vittoria. Il cantiere andrà avanti fino al 13 settembre. E’ previsto un restringimento di carreggiata su Ponte alla Vittoria all’incrocio con piazza Gaddi in direzione piazza Paolo Uccello e uno in via del Ponte Sospeso all’altezza dell’incrocio con piazza Gaddi. Per i pedoni sarà chiuso il marciapiede sul Ponte alla Vittoria (lato uscita città).