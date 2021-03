Fuga di gas a Lastra a Signa, chiuso il Ponte sull'Arno

Molti disagi alla circolazione. Alle 13,25 iniziata la riapertura

Stamani a Lastra a Signa a causa della rottura di tubi del gas i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura precauzionale per questioni di sicurezza del Ponte sull'Arno e della via di Sotto nel tratto compreso tra via del Leccio e via De Amicis.

Molti, naturalmente, i disagi alla circolazione.

AGGIORNAMENTO ORE 13,25.

In corso la riapertura di via Livornese e del ponte a Signa. In questo momento rimane chiusa via di Sotto da via del Leccio a via De Amicis.