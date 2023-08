Fufluns, scopriamo il dio etrusco del vino e della felicità

Il Comune di Montepulciano risulta tra gli enti che si sono aggiudicati l’VIII edizione del Bando "Giornata degli Etruschi 2023", promosso dal Consiglio Regionale della Toscana per promuovere lo studio e la conoscenza della civiltà etrusca. Le risorse regionali (poco meno di 5mila euro), assieme a una compartecipazione dello stesso Comune, serviranno a raccontare, attraverso una pubblicazione, un canale video su You Tube e una presentazione pubblica presso la Fortezza Poliziana, una figura mitologica etrusca ancora avvolta dal mistero come Fufluns, il dio del vino. Fufluns è il dio etrusco della vendemmia, del vino, della felicità, della salute e della crescita in tutte le cose, assimilabile al dio greco Dioniso e al dio romano Bacco, ma in confronto a questi gode di una "fama" alquanto limitata.

"Con questo progetto, che vede come destinatario il grande pubblico, si propone di raccogliere e di esporre, in modo chiaro, divulgativo ed accessibile anche ai non addetti ai lavori, tutto ciò che di questa divinità conosciamo al momento, a partire dall'etimologia del nome stesso, su cui ancora c'è molta incertezza, a suoi legami con la complessa figura del dio greco Dionisio. Ringrazio gli uffici e tutte le competenze e professionalità che hanno consentito il buon esito del bando e che si impegneranno nella realizzazione della pubblicazione, particolarmente cara ad un territorio fortemente legato alla cultura del vino come il nostro", è il commento di Lucia Musso, Assessore alla Cultura del Comune di Montepulciano.Il progetto, oltre alla pubblicazione di un volume, prevede anche alcune iniziative innovative volte ad ampliare la platea delle persone da raggiungere, come la realizzazione di un canale You Tube appositamente dedicato, con materiale video di ricerca e interviste, accompagnato da una campagna social propedeutica sia alla presentazione del volume che dello stesso canale You Tube.

Per la redazione del catalogo verranno coinvolti i maggiori esperti e studiosi del territorio di Montepulciano, facendo particolare riferimento Società Storica Poliziana, associazione senza fini di lucro, i cui soci si dedicano, da oltre vent’anni, allo studio del territorio e della sua storia, in sinergia con enti di istruzione e ricerca, prime fra tutte le Università della provincia di Siena.Sarà infine immancabile un collegamento con uno dei principali aspetti della cultura e dell'economia di Montepulcianio, costituito dall'enologia, con l'esposizione delle nostre conoscenze sull'introduzione della viticultura in Etruria e sulle sue modalità di coltivazione, con particolare riferimento, fin dove possibile, all'Etruria interna.

Questo progetto inoltre si inserisce, ed integra, lo studio intrapreso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano sulla storia e l'origine della coltivazione della vite e della produzione e commercializzazione del vino e del Vino Nobile nel nostro territorio.