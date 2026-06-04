Fucecchio si veste a festa, torna l'infiorata del Corpus Domini

Come da tradizione, l'Infiorata di Fucecchio sarà la grande protagonista della domenica del Corpus Domini. Il 7 giugno torna infatti una delle principali tradizioni fucecchiesi, con gli infioratori della Pro Loco pronti ad allestire gli splendidi tappeti floreali lungo le vie del centro. Questa 37esima edizione, realizzata con il patrocinio di Comune di Fucecchio, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, UNPLI, Associazione Nazionale Città dell'Infiorata, Centro di Documentazione Tradizioni Popolari Empolese Valdelsa e Comitato Nazionale per la Celebrazione dell'Ottavo Centenario della morte di San Francesco, sarà dedicata proprio a San Francesco.

La grande novità di quest'anno sarà rappresentata dalla creazione di un percorso di quadri infiorati presenti già da venerdì 5 giugno all'interno del Museo Civico e Diocesano di Fucecchio e della chiesa di Santa Maria delle Vedute.Si entrerà nel vivo a partire da sabato 6 giugno quando, dalle ore 9 alle 20, sarà allestito un mercatino dell'ingegno in piazza Montanelli e nelle vie del centro, mentre dalle ore 16 inizieranno i lavori per la realizzazione dei quadri di infiorata, a cura degli infioratori della Pro Loco e di tutti i volontari che vorranno dare una mano.Domenica 7 giugno, dopo la Santa Messa in programma alle ore 9:30 nella chiesa di Santa Maria delle Vedute, partirà la Solenne Processione lungo le vie del centro, che saranno allestite con i tappeti floreali realizzati durante la notte.

In via Landini Marchiani si terrà inoltre la quinta edizione dell'incontro Fiat 500, realizzato con il patrocinio del Fiat 500 Club Italia, e per l'intera giornata saranno allestiti in piazza Montanelli un mercatino di fiori e artigianato e una fattoria didattica.Nel pomeriggio in programma una visita guidata gratuita alla città e ai suoi monumenti, con partenza alle ore 15:30 da piazza Montanelli (prenotazione obbligatoria alla Pro Loco entro sabato 6 giugno, posti limitati).Tutti coloro che volessero aiutare gli infioratori nella preparazione dei fiori possono presentarsi giovedì 4 e venerdì 5 giugno alle ore 21:30 presso i giardini Cardini, mentre chi fosse interessato a partecipare all'allestimento dei quadri per l'infiorata può contattare la Pro Loco al numero 0571 242717 o via mail all'indirizzo info@prolocofucecchio.it.La sindaca Emma Donnini:"L'Infiorata rappresenta una delle tradizioni più sentite e identitarie della nostra comunità.

Ogni anno riesce a coinvolgere cittadini, associazioni e volontari in un grande lavoro collettivo che valorizza il centro storico e rafforza il senso di appartenenza alla città. L'edizione dedicata a San Francesco assume un significato ancora più profondo, richiamando valori universali come la pace, la solidarietà e il rispetto per ciò che ci circonda. Voglio ringraziare il presidente di Pro Loco Francesco Dei, tutto il gruppo infioratori, la macchina organizzativa e il consigliere delegato all'infiorata Lorenzo Favilli".Alessia Bettini, responsabile della segreteria della sindaca metropolitana Sara Funaro:"Trentasette edizioni sono tante e denotano un grandissimo lavoro di amministrazione, associazioni e cittadini.

Ho avuto già modo di partecipare all'Infiorata di Fucecchio come rappresentante del Comune di Firenze e debbo dire che è bella alla pari di tante altre iniziative analoghe ma più conosciute. Per questo ci vogliamo impegnare sempre di più affinchè diventi non soltanto un appuntamento del territorio ma anche nazionale, sfruttando anche i nostri circuiti di promozione".L'assessore alla cultura del Comune di Fucecchio Alberto Cafaro:"L'Infiorata è una tradizione sentitissima dalla nostra città, tramandata da generazioni grazie al sapiente lavoro della Pro Loco e del gruppo infioratori.

A loro va il mio più sentito ringraziamento, perché queste opere d'arte effimere, la cui creazione merita di diventare patrimonio immateriale UNESCO, promuove da tanti anni il nome e la storia di Fucecchio in Italia e nel mondo".L'assessore al commercio del Comune di Fucecchio Marco Padovani:"Manifestazioni come l'Infiorata costituiscono un'importante occasione di promozione per Fucecchio e per le attività economiche del territorio. Il ricco programma di eventi, i mercatini e le iniziative collaterali contribuiranno ad animare il centro cittadino e ad accogliere visitatori provenienti anche da fuori comune, generando un positivo indotto per il tessuto commerciale locale".Il presidente della Pro Loco Fucecchio Francesco Dei:"Dietro ogni edizione dell'Infiorata c'è il lavoro appassionato di decine di volontari che dedicano tempo ed energie alla preparazione dei fiori e alla realizzazione dei quadri e dei tappeti floreali.

A tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare a questa grande festa, che unisce tradizione, arte e devozione e che rappresenta uno dei momenti più significativi dell'anno per la nostra comunità".La presidente di Confesercenti Empolese-Valdelsa Ilaria Scarselli:"Come Confesercenti ogni giorno siamo a fianco delle imprese e degli enti locali che si impegnano a sostenere le aggregazioni commerciali. È innegabile il ruolo di presidio sociale che gli esercizi di vicinato ricoprono nei centri storici.

Portare tra le strade del centro i colori dei fiori, la qualità dei mercatini e le attività per i bambini significa dare una risposta concreta alle famiglie e, soprattutto, creare un flusso vitale di visitatori per le nostre botteghe e i negozi di vicinato.Invitiamo tutti a partecipare: far vivere il centro storico con iniziative di qualità è la chiave per sostenere il commercio locale e valorizzare il nostro splendido territorio".