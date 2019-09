Fridays For Future: ecco il percorso nel centro di Firenze

Stamani la grande manifestazione di protesta contro il tradimento della politica verso le nuove generazioni sui temi dell'ambiente. In migliaia nel corteo che partirà alle 10 da piazza S. Maria Novella e - toccando piazza Signoria e piazza Duomo - arriverà in Santissima Annunziata

Tra poche ore, questa piazza, piazza Santa Maria Novella, ospiterà la partenza di uno dei cortei più imponenti della recente storia fiorentina. Dovrebbero essere diverse migliaia gli studenti ma anche gli attivisti di associazioni, sindacati, partiti e semplici cittadini che dalle 9 inizieranno a confluire in vista della partenza fissata alle 10. Destinazione piazza Santissima Annunziata, attraverso un percorso naturalmente centrale. Piazza Santa Maria Novella, via dei Fossi, via della Vigna Nuova, via Strozzi, piazza Repubblica, via Porta Rossa, piazza Signoria, piazza San Firenze, via del Proconsolo, piazza Duomo, via Martelli, via Cavour, piazza San Marco e piazza Santissima Annunziata.

A prescindere dalle polemiche della vigilia, che hanno visto in particolare la sezione fiorentina di FFF (Fridays For Future) polemizzare con il sindaco Nardella per la sua annunciata e confermata partecipazione, quella di oggi 27 settembre 2019 si preannuncia come una vera, pacifica festa di popolo.

L'argomento della protesta è di rilevanza assoluta e ormai universalmente riconosciuta, il tradimento di cui si sentono vittime le nuove generazioni sull'ambiente. Ai politici viene rivolta l'accusa, a partire da Greta, di non occuparsi abbastanza della salute dell'ambiente, sacrificando sull'altare dei soldi il futuro delle donne e degli uomini di domani.

Come detto il 'concentramento' è fissato alle 9 in piazza Santa Maria Novella e da molte scuole partiranno in massa verso le 8 per arrivare tutti insieme nel luogo del ritrovo. Questo per dire che il centro stamattina sarà bloccato molto presto.