Freddie Mercury, ricordo del mito a 29 anni dalla morte

Il leggendario cantante dei Queen, nonché geniale compositore, lasciò questa terra il 24 novembre 1991. Cesare Cremonini gli dedica un post su Facebook tutto da leggere

Quando morì Freddie Mercury, il 24 novembre 1991, non fu un giorno come gli altri. La sensazione diffusa era che se ne era andato uno dei più importanti artisti di tutti i tempi. E in effetti ancora oggi, a 29 anni di distanza, il leggendario cantante dei Queen, ma anche compositore di alto rilievo, resta un punto di riferimento imprescindibile per chi ama il rock. Ascoltare la voce di Freddie Mercury è sempre qualcosa di non banale.

Cesare Cremonini stamani su Facebook ha parlato di cosa ha significato per lui Freddie Mercury.