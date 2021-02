​Frana in Mugello, parte di strada trascinata via

ph archivio

E' successo sulla Sr 302 tra Ronta e Razzuolo. Tecnici della Viabilità della Città Metropolitana sul posto per eliminare la situazione di pericolo e predisporre l'intervento di consolidamento della carreggiata residua



Nel tardo pomeriggio di martedì si è verificata una frana al km 39+600 circa della Sr 302 'Brisighellese-Ravennate', nel tratto compreso fra Ronta e Razzuolo.

La frana ha interessato la scarpata di valle trascinando via una parte della carreggiata stradale che attualmente è a senso unico alternato.

L'evento si è verificato a seguito delle abbondanti piogge di questi giorni che hanno saturato il terreno e che ancora stanno interessando il nostro territorio.

"Si sono immediatamente attivati i tecnici della Viabilità della Città Metropolitana di Firenze - avverte Tommaso Triberti, consigliere della Metrocittà delegato alla Viabilità di zona - intervenuti per eliminare il pericolo attraverso il consolidamento della carreggiata residua. Ho avvertito della situazione i sindaci di Borgo San Lorenzo e di Palazzuolo sul Senio".

Considerate le ridotte dimensioni della carreggiata, i lavori potrebbero comportare la totale chiusura della strada per alcuni giorni necessari all'esecuzione dei lavori.